Racing está entre los cuatro mejores del Torneo 6 Ligas

Racing de Pergamino volvió a escribir una página importante en su historia reciente al clasificarse este domingo por la tarde a las semifinales del Torneo 6 Ligas . Si bien cayó 2 a 1 como visitante frente a Porteño de Colón en la revancha de los cuartos de final, la contundente victoria por 4 a 1 obtenida una semana antes en el estadio “Carlos Morales” le permitió quedarse con la serie por un global de 5 a 3 y asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos del certamen regional.

De esta manera, el conjunto dirigido por Eugenio Carranza alcanzó las semifinales por segundo año consecutivo , ya que en la temporada 2025 -cuando la competencia se disputó bajo la denominación de Torneo 5 Ligas-6 Ciudades- también había logrado instalarse en esta instancia.

Además, la clasificación adquiere un valor especial para el fútbol local porque Racing es el único representante de la Liga de Fútbol de Pergamino que continúa en competencia. Tras las eliminaciones de Gimnasia, Argentino y Juventud en octavos de final, el Bohemio quedó como l a única bandera pergaminense en el certamen.

La revancha disputada en el estadio “Hugo Viccei” comenzó de la mejor manera para Racing. Apenas se jugaba un minuto cuando Lorenzo Valente aprovechó un error del arquero local Priano y abrió el marcador, un gol que prácticamente obligaba a Porteño a una hazaña todavía mayor para revertir la serie.

Sin embargo, el conjunto colonense reaccionó rápidamente y logró empatar a los 9 minutos mediante un penal convertido por Alejo De Martino. El encuentro ganó intensidad y se transformó en un duelo de ida y vuelta, con Porteño obligado a asumir el protagonismo y Racing apostando a aprovechar los espacios que dejaba su rival.

Festejo Racing Racing resistió en Colón, sostuvo la ventaja de la ida y selló su clasificación a las semifinales. MICHAEL FOTOGRAFIAS

En el complemento, Román Aren marcó el 2 a 1 para los locales a los 9 minutos y renovó las esperanzas de una remontada. El momento más delicado para Racing llegó a los 23 minutos, cuando Porteño dispuso de un nuevo penal que podía dejar la serie a un solo gol de distancia. Pero allí apareció una de las figuras de la tarde: el arquero Joaquín Correa le contuvo el remate a De Martino y sostuvo una ventaja global que resultaría decisiva.

A partir de esa acción, el Bohemio administró la diferencia conseguida en Pergamino y logró transitar el tramo final del partido sin sobresaltos mayores. Porteño continuó buscando el milagro, pero fue perdiendo claridad con el correr de los minutos y el resultado ya no volvió a modificarse.

Una campaña que sigue creciendo

La clasificación tiene un significado especial para Racing porque ratifica el crecimiento que viene mostrando en los últimos años dentro de los torneos regionales. El Bohemio ya había superado una serie exigente en octavos de final al eliminar a Gimnasia de Pergamino por penales y volvió a responder en cuartos con una actuación contundente en el partido de ida frente a Porteño.

Aquella goleada 4 a 1 obtenida en el “Carlos Morales” terminó siendo determinante para inclinar la balanza de una llave que se presentaba muy pareja en la previa. El conjunto pergaminense mostró carácter para revertir un resultado adverso en ese encuentro y construyó una diferencia que luego supo defender en Colón.

Se completan los cuartos de final

Racing se convirtió en el segundo semifinalista del Torneo 6 Ligas. El primero en asegurar su lugar había sido Argentino de Rojas, que el viernes eliminó a Racing de Colón pese a perder 1 a 0 en la revancha y avanzar con un global de 5 a 3.

Los otros dos lugares en semifinales se definirán este lunes. Desde las 13:00, Compañía General de Salto recibirá a El Huracán de Rojas tras el empate sin goles registrado en la ida, mientras que a las 17:00, Defensores de Salto intentará revertir de local la derrota 1 a 0 sufrida frente a CUSA de Salto.