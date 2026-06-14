Racing busca sellar en Colón su pase a las semifinales en el Torneo 6 Ligas

Con la confianza que dejó el 4 a 1 de la ida, Racing buscará sostener la ventaja en Colón.

Racing de Pergamino afrontará este domingo uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 15:00 visitará a Porteño de Colón en el estadio Municipal Plaza Mitre por el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Torneo 6 Ligas , con la misión de defender la ventaja obtenida hace una semana en Pergamino y sellar su clasificación a las semifinales.

El conjunto dirigido por Eugenio Carranza llegará al partido con el respaldo que le otorga el contundente triunfo por 4 a 1 conseguido el pasado domingo en el estadio “Carlos Morales”, resultado que le permitió encaminar la serie y quedar a un paso de avanzar a la próxima instancia.

La diferencia conseguida en el encuentro de ida le brinda un margen importante. Racing podrá clasificarse incluso perdiendo por dos goles de diferencia y afrontará la revancha con la tranquilidad de depender de sí mismo para alcanzar uno de los grandes objetivos de la temporada.

Además, en caso de sellar el pasaje a semifinales, igualará la actuación lograda en la edición 2025 , cuando el certamen se denominaba Torneo 5 Ligas-6 Ciudades y el “Bohemio” también logró instalarse entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Una remontada que vale mucho

La goleada conseguida en Pergamino tuvo un valor especial no solo por la diferencia obtenida sino también por la forma en que se desarrolló el encuentro. Durante buena parte del partido Porteño había logrado sostener el empate en 0 a 0 y, ya en el segundo tiempo, incluso consiguió adelantarse en el marcador. A los nueve minutos del complemento Francisco Buccolini aprovechó una de las situaciones generadas por el conjunto colonense y estableció el 1 a 0.

En ese momento la serie parecía abrirse y el panorama comenzaba a complicarse para Racing. Sin embargo, el equipo pergaminense reaccionó rápidamente y mostró una de sus mejores versiones futbolísticas del torneo. El empate llegó a través de Paltenean y modificó por completo el desarrollo del encuentro. Con mayor confianza y aprovechando el golpe anímico sufrido por la visita, Racing tomó el control del juego. La superioridad quedó reflejada en el marcador. Matías Varela marcó el segundo gol, Bruno Pautazzo amplió la ventaja y Guido Montero, en su regreso, completó la goleada para sellar el 4 a 1 definitivo.

Ese resultado le permitió al Bohemio viajar a Colón con una ventaja considerable y transformarse en el equipo mejor posicionado de cara a la definición de los cuartos de final.

El desafío de sostener la ventaja

Más allá de la diferencia obtenida en la ida, en Racing saben que todavía queda un partido por disputar y que la serie está abierta. Porteño buscará aprovechar la localía y el apoyo de su público para intentar una remontada que hoy aparece como difícil, pero no imposible. Por esa razón, el conjunto pergaminense intentará asumir el partido con inteligencia, evitando especular en exceso y procurando mantener la identidad futbolística que le permitió construir la ventaja.

La experiencia indica que administrar una diferencia amplia suele ser tan importante como conseguirla. Racing necesitará mostrarse sólido defensivamente, controlar los momentos de presión que seguramente intentará imponer el equipo local y aprovechar los espacios que puedan aparecer con el correr de los minutos.

Un gol del Bohemio obligaría a Porteño a convertir cuatro tantos para forzar la definición por penales, por lo que la eficacia ofensiva también puede transformarse en un factor decisivo.

El único equipo pergaminense

La campaña de Racing adquiere un valor adicional porque es el único equipo de la Liga de Fútbol de Pergamino que continúa en competencia. Luego de las eliminaciones sufridas por Juventud Gimnasia y Argentino en octavos de final, el Bohemio quedó como la única esperanza pergaminense en el certamen regional.

El equipo de Carranza viene sosteniendo una campaña sólida y ya había superado una instancia complicada en los octavos de final, cuando eliminó al Lobo en una serie muy pareja que terminó resolviéndose desde el punto del penal. Aquella clasificación fortaleció al plantel y le permitió llegar con confianza a los cuartos de final, donde volvió a responder con una actuación convincente. Ahora intentará dar un paso más para instalarse nuevamente entre los protagonistas del campeonato.

Argentino de Rojas a semifinales

La etapa decisiva del Torneo 6 Ligas ya empezó a tomar forma y los semifinalistas comienzan a conocerse. El primer clasificado surgió en la noche del viernes y es Argentino de Rojas, que avanzó pese a la derrota 1 a 0 de local ante Racing de Colón (global de 5 a 3). Los otros dos boletos a semifinales se definirán este lunes. Compañía de Salto, campeón de la edición 2025, recibirá a El Huracán de Rojas en una serie que permanece abierta (igualaron 0 a 0 en la ida). Más tarde, desde las 17:00, Defensores de Salto enfrentará de local a CUSA de Salto (el Loro ganó 1 a 0 en la ida).

La ilusión sigue creciendo

Con una ventaja importante, una campaña sólida y el respaldo de haber mostrado carácter para revertir situaciones adversas, el Bohemio afrontará la revancha con expectativas renovadas. El objetivo inmediato es confirmar la clasificación, pero también seguir consolidándose como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Para Racing, alcanzar las semifinales significaría repetir el protagonismo ya mostrado en 2025 en este torneo regional y mantener vivo el sueño de pelear por el título. Noventa minutos lo separan de ese objetivo. La ventaja está de su lado, pero deberá ratificarla en Colón para seguir escribiendo una historia que ilusiona a todo el pueblo bohemio.