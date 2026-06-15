Otro título para Vitto Benvenutto en Chile: será el número 1 de América

Vitto Benvenutto volvió a destacarse en el circuito internacional juvenil de pádel. El jugador pergaminense de 12 años se consagró este domingo campeón del torneo FIP Promises de Puerto Varas , en el sur de Chile , al quedarse con el título de la categoría Sub 14 junto a su compañero Oliver Dick .

La conquista representa el octavo título internacional FIP para Benvenutto y tendrá una consecuencia muy importante en el ranking continental. Con los 450 puntos obtenidos por la consagración en Chile, el próximo 20 de junio, cuando la Federación Internacional de Pádel (FIP) actualice sus clasificaciones, el pergaminense se convertirá en el número 1 de América en la categoría Sub 14 , ranking que otorga plazas para disputar el Master FIP Promises .

Benvenutto y Dick, quien ya había sido su compañero el mes pasado en el FIP Promises de Curitiba, Brasil, tuvieron una actuación sobresaliente a lo largo de todo el torneo. La dupla avanzó con autoridad en las primeras rondas, superando los 16avos y los octavos de final sin ceder un solo game.

En cuartos de final enfrentaron a Santiago Mallegas y Benjamín Aros , la pareja número 3 de Chile para los Juegos Panamericanos Juveniles, y lograron una contundente victoria por 6-1 y 6-0 . Posteriormente, en semifinales, derrotaron por 6-4 y 6-3 a Macaya y Cautivo Figuero a, considerados la pareja número 2 del país trasandino.

Vitto Puerrto Varas Junto a Oliver Dick, Vitto Benvenutto se consagró campeón en Puerto Varas tras una exigente final. FAMILIA BENVENUTTO

Una final para el recuerdo

El encuentro decisivo tuvo todos los condimentos de una gran final. Del otro lado de la red estuvieron Matías Cataldo y Matías Vitteri, la pareja número 1 de Chile en la categoría. Luego de un partido intenso y muy parejo, Benvenutto y Dick se quedaron con la victoria por 6-7, 7-5 y 10-8 en el súper tie break, sellando una remontada que les permitió celebrar el título en Puerto Varas.

El triunfo tuvo un valor especial por la jerarquía de los rivales y por la capacidad de la dupla para reaccionar después de perder el primer set, mostrando carácter y fortaleza mental en los momentos decisivos del encuentro.

Ocho títulos internacionales

El nuevo logro confirma el gran presente deportivo que atraviesa Benvenutto en su primera temporada dentro de la categoría Sub 14. En apenas unos meses logró consolidarse como una de las referencias del continente y sumar títulos en distintos países.

La conquista en Chile se suma a una trayectoria internacional cada vez más destacada, que ya incluye coronaciones en Argentina, Italia, España, Chile y Estados Unidos.

Además, llega pocas semanas después de haber conquistado el FIP Promises de Chicago junto al estadounidense Santiago Constantini, resultado que le permitió consolidarse en el tercer puesto del ranking continental.

Próxima parada: Texas

La actividad internacional de Benvenutto no se detiene. El 24 de junio viajará a Estados Unidos para disputar un nuevo compromiso del circuito FIP Promises. Entre el 26 y el 28 de junio competirá en el FIP Promises Wakit Rakit, que se desarrollará en The Woodlands, Texas. En esa oportunidad volverá a formar dupla con Santiago Constantini, compañero con quien recientemente se consagró campeón en Chicago.

Con apenas 12 años, Vitto Benvenutto continúa acumulando títulos, experiencia internacional y posiciones en el ranking, consolidándose como una de las promesas del pádel argentino y continental.