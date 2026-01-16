Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

Douglas Haig continúa dando pasos firmes en la conformación de su plantel de cara al Torneo Federal A 2026. En la noche de este jueves oficializó una nueva incorporación que genera expectativa e ilusión en el mundo Rojinegro. Se trata del mediocampista Guillermo Pereira , pergaminense de 32 años, quien se convirtió en el tercer refuerzo del equipo que dirige Sebastián Cejas .

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del club, con un mensaje cargado de sentido de pertenencia: “¡Otra vez en casa!” . De esta manera, Pereira cumplirá su tercer ciclo en la institución donde se formó futbolísticamente y dio sus primeros pasos, antes de desarrollar una extensa trayectoria en el fútbol argentino.

El volante ya estampó su firma con Douglas Haig y comenzará la pretemporada el lunes 26, integrándose al grupo que iniciará la preparación con vistas a una competencia exigente y extensa como el Federal A, en la que el Fogonero buscará ser protagonista.

Guillermo Pereira surgió de las divisiones inferiores de Douglas Haig y luego construyó una carrera importante en el ascenso y la Primera División del fútbol argentino. Tras su salida del club pergaminense, pasó por Independiente de Avellaneda, Los Andes, Deportivo Riestra, Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba , sumando experiencia en distintas categorías y contextos competitivos.

Su último club fue Los Andes, donde disputó la última temporada en la Primera Nacional. El regreso de Pereira representa no solo la vuelta de un futbolista identificado con la institución, sino también la incorporación de un mediocampista con oficio, liderazgo y conocimiento de la categoría, cualidades valoradas por el cuerpo técnico encabezado por Sebastián “Terremoto” Cejas.

El armado del plantel y lo que viene

La llegada de Pereira se suma a los movimientos ya realizados por la dirigencia rojinegra en este mercado de pases. Previamente fueron anunciadas las incorporaciones del arquero Facundo Perrone (ex Juventud Antoniana de Salta) y del volante derecho Marcos Giménez (Guillermo Brown de Puerto Madryn fue su anterior club). Además, la primera novedad del año fue la renovación del vínculo del mediocampista central Brian Meza, quien continuará defendiendo la camiseta del Fogonero una temporada más.

Con la pretemporada cada vez más cerca, Douglas Haig no detiene su marcha en el mercado. En ese sentido, ya estaría “abrochado” otro refuerzo: el mediocampista central Martín Caballo, de 26 años, de último paso por Defensores Unidos de Zárate.

De esta manera, el Rojinegro empieza a darle forma a su plantel 2026, combinando continuidad, experiencia en la categoría y regresos con fuerte sentido de pertenencia. Con varios movimientos ya concretados y otros por realizar, Douglas Haig renueva la ilusión de su gente y se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Federal A con aspiraciones de protagonismo.