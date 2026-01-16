viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El Rojinegro anunció el regreso del mediocampista pergaminense de 32 años, que iniciará su tercer ciclo en el club. Se suma a Facundo Perrone y Marcos Giménez.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    16 de enero de 2026 - 13:22
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    Douglas Haig continúa dando pasos firmes en la conformación de su plantel de cara al Torneo Federal A 2026. En la noche de este jueves oficializó una nueva incorporación que genera expectativa e ilusión en el mundo Rojinegro. Se trata del mediocampista Guillermo Pereira, pergaminense de 32 años, quien se convirtió en el tercer refuerzo del equipo que dirige Sebastián Cejas.

    Lee además
    Facundo Perrone junto a Lionel Messi cuando integró la Sub 20 y fue sparring de la Mayor. video

    Facundo Perrone: el nuevo arquero de Douglas que enfrentó los tiros libres de Messi
    Marcos Giménez jugó la pasada temporada en Guillermo Brown de Puerto Madryn.

    Douglas sigue armando el plantel: Marcos Giménez es el segundo refuerzo

    El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del club, con un mensaje cargado de sentido de pertenencia: “¡Otra vez en casa!”. De esta manera, Pereira cumplirá su tercer ciclo en la institución donde se formó futbolísticamente y dio sus primeros pasos, antes de desarrollar una extensa trayectoria en el fútbol argentino.

    El volante ya estampó su firma con Douglas Haig y comenzará la pretemporada el lunes 26, integrándose al grupo que iniciará la preparación con vistas a una competencia exigente y extensa como el Federal A, en la que el Fogonero buscará ser protagonista.

    Guillermo Pereira 2

    Un regreso con historia y experiencia

    Guillermo Pereira surgió de las divisiones inferiores de Douglas Haig y luego construyó una carrera importante en el ascenso y la Primera División del fútbol argentino. Tras su salida del club pergaminense, pasó por Independiente de Avellaneda, Los Andes, Deportivo Riestra, Godoy Cruz y Belgrano de Córdoba, sumando experiencia en distintas categorías y contextos competitivos.

    Su último club fue Los Andes, donde disputó la última temporada en la Primera Nacional. El regreso de Pereira representa no solo la vuelta de un futbolista identificado con la institución, sino también la incorporación de un mediocampista con oficio, liderazgo y conocimiento de la categoría, cualidades valoradas por el cuerpo técnico encabezado por Sebastián “Terremoto” Cejas.

    El armado del plantel y lo que viene

    La llegada de Pereira se suma a los movimientos ya realizados por la dirigencia rojinegra en este mercado de pases. Previamente fueron anunciadas las incorporaciones del arquero Facundo Perrone (ex Juventud Antoniana de Salta) y del volante derecho Marcos Giménez (Guillermo Brown de Puerto Madryn fue su anterior club). Además, la primera novedad del año fue la renovación del vínculo del mediocampista central Brian Meza, quien continuará defendiendo la camiseta del Fogonero una temporada más.

    Con la pretemporada cada vez más cerca, Douglas Haig no detiene su marcha en el mercado. En ese sentido, ya estaría “abrochado” otro refuerzo: el mediocampista central Martín Caballo, de 26 años, de último paso por Defensores Unidos de Zárate.

    De esta manera, el Rojinegro empieza a darle forma a su plantel 2026, combinando continuidad, experiencia en la categoría y regresos con fuerte sentido de pertenencia. Con varios movimientos ya concretados y otros por realizar, Douglas Haig renueva la ilusión de su gente y se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Federal A con aspiraciones de protagonismo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Facundo Perrone: el nuevo arquero de Douglas que enfrentó los tiros libres de Messi

    Douglas sigue armando el plantel: Marcos Giménez es el segundo refuerzo

    Douglas abrió el mercado con la llegada del arquero Facundo Perrone

    Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

    Brian Meza renovó con Douglas y es la primera confirmación para 2026

    Pergamino Básquet no pudo con Ciclista en su regreso al "Dorado Merlo"

    Pergamino fue protagonista en el Cruce Mediano de Junín

    Esta vez no pudo ser: Julia Riera eliminada en la qualy del Abierto de Australia

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    No le alcanzó: Racing ganó pero quedó eliminado del Regional Federal Amateur

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El interés por los deportes electrónicos crece de forma constante, y en el ecosistema de casino online

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los ladrones lograron apoderarse ilegítimamente de un cerdo vivo y descartaron un ejemplar porcino que llevaban muerto.

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Viernes 16 de enero - Versión PDF