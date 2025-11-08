Fiesta en la Granja San Camilo: este fin de semana habrá emprendedores, música y celebración

El festival, que se extenderá durante este sábado y domingo, será en el predio de ruta 32 km 2,5 que tiene la Granja San Camilo.

Este fin de semana, la Granja San Camilo de Pergamino—ubicada en ruta 32, kilómetro 2,5— será escenario de una celebración muy especial: dos jornadas de festival que combinan feria de emprendedores , música en vivo, artesanías y gastronomía para conmemorar sus primeros diez años de trabajo comunitario.

El evento se desarrollará este sábado y domingo, desde las 13:00 hasta las 19:00, y contará con la participación de más de 70 stands de artesanos y microemprendedores de Pergamino y la región. La entrada es libre y gratuita, y se invita al público a asistir con reposeras, mate y ganas de disfrutar una tarde diferente en un entorno abierto y natural.

Además de los stands, habrá propuestas gastronómicas para quienes deseen almorzar o picar algo mientras recorren la feria o disfrutan de los espectáculos musicales.

Una celebración para visibilizar

Desde la organización explican que el objetivo del festival va más allá de la recaudación de fondos. El evento forma parte de una estrategia para abrir las puertas de la Granja San Camilo a la comunidad y dar a conocer su trabajo.

“Si bien estos eventos nos ayudan a recaudar fondos, también nos permiten llegar a un público que no es el habitual para nosotros. Mucha gente de Pergamino todavía no conoce la Granja San Camilo, y estos 10 años son una oportunidad para visibilizar lo que hacemos”, expresó Juanito Cabrera director de la institución.

La elección de realizar una feria de emprendedores y artesanos responde al deseo de crear un espacio compartido, donde lo solidario se combine con lo cultural y lo comunitario: “Qué mejor manera de celebrar que con los artesanos, los microemprendedores y artistas locales. La idea es abrir las puertas, que la gente venga a pasar una tarde linda, de manera gratuita, con su mate, su reposera, que conozca la granja y se vaya habiendo vivido una experiencia”.

Desde la organización destacan que el propósito es convocar, visibilizar y conectar con la comunidad, mucho más que el resultado económico del evento.

Una invitación para toda la comunidad

La Granja San Camilo trabaja desde hace una década acompañando y conteniendo a personas atravesadas por problemáticas de adicciones que requieren un abordaje integral. Estos diez años de trayectoria se celebran con la comunidad adentro, en un entorno natural que invita a recorrer, conocer y compartir.

El festival se presenta como una oportunidad para: pasar una tarde en familia o con amigos, apoyar a emprendedores locales, disfrutar de música en vivo, conocer el trabajo social y comunitario que realiza la Granja.

La invitación está hecha: este fin de semana, de 13:00 a 19:00, en la Granja San Camilo.

Música, feria, gastronomía y una celebración con sentido. Solo hay que llevar mate, reposera y ganas de disfrutar.