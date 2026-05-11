¿Cuánto podrían aumentar los combustibles tras el fin del congelamiento de los precios?

El congelamiento de los combustibles llegará a su fin la próxima semana y las petroleras ya analizan nuevos aumentos en nafta y gasoil . Según estimaciones del sector, los precios locales acumulan un atraso de alrededor del 15% frente a los valores internacionales, en medio de la tensión por el precio del petróleo y el impacto sobre la inflación .

El acuerdo voluntario de "estabilización" de precios, impulsado a fines de marzo en el contexto de la escalada bélica en Medio Oriente , vencerá el próximo 15 de mayo. Desde entonces, las compañías comenzaron a preparar un esquema de subas graduales para recomponer márgenes y en ese marco la definición más importante se conocerá en YPF, que este lunes realizará una reunión interna para analizar el futuro de los precios de los combustibles. La petrolera estatal concentra más del 55% de las ventas de combustibles del país y suele marcar el rumbo del resto de las empresas del sector.

Detrás de YPF se alinean Raízen (operadora de Shell ) , Axion y Puma Energy, compañías que difícilmente adopten una estrategia diferente para evitar perder ventas frente a una eventual brecha de precios.

De acuerdo con los datos presentados por YPF ante inversores, el precio doméstico promedio de los combustibles durante abril fue de US$ 0,905 por litro, mientras que la paridad de importación se ubicó en torno a US$ 1,07. La diferencia representa un atraso estimado del 15,5%, un número que también manejan otras empresas del mercado y que explica la presión para aplicar aumentos una vez finalizado el acuerdo de congelamiento.

Aunque todavía no hay porcentajes confirmados, en el sector anticipan que las subas serían graduales para evitar un impacto brusco en el consumo y en la inflación. "Si el petróleo sigue en estos valores, no queda otra que aumentar los precios. Será de a poco, tratando de cuidar el impacto en el consumidor, pero esto no puede sostener", señaló un ejecutivo petrolero a Clarín.

El crudo internacional continúa por encima de los US$ 100 por barril, mientras que en el mercado interno se comercializa cerca de los US$ 90. Esa brecha, sostienen las compañías, generó pérdidas para refinadoras y productoras durante las últimas semanas.

El Gobierno busca evitar un salto inflacionario tras el reajuste de los combustibles

El congelamiento había sido diseñado como una medida transitoria para amortiguar el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los precios internos. Sin embargo, la prolongación del conflicto y la persistencia de valores elevados del petróleo modificaron el escenario previsto inicialmente.

En el Gobierno siguen de cerca las negociaciones a través de la participación estatal en YPF y buscan contener cualquier ajuste fuerte que pueda trasladarse a la inflación. En el mercado consideran que un aumento de los combustibles tendría un impacto limitado en el índice de precios de mayo, aunque podría presionar sobre la inflación de junio.

Las variables internacionales

Aun así, las petroleras aseguran que no existe margen para extender el congelamiento. "El crudo duró en US$ 100 muchísimo más de lo previsto y se acumuló un déficit considerable entre refinadoras y productoras", explicó una fuente del sector.

Mientras tanto, las empresas también observan la evolución del conflicto internacional. La expectativa es que, una vez normalizada la circulación en el Estrecho de Ormuz y disminuida la tensión bélica, el petróleo pueda bajar progresivamente durante los próximos meses.