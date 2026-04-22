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    • Ataques a colectivos en Pergamino: preocupación por hechos que ponen en riesgo a pasajeros y choferes

    En estos últimos días hubo varios hechos de vandalismo hacia colectivos de La Nueva Perla que circulan por las calles de Pergamino.

    22 de abril de 2026 - 15:12
    Colectivos en la mira y hechos de vandalismo en barrios de Pergamino

    Las autoridades de la empresa de transporte urbano La Nueva Perla expresaron su preocupación ante una serie de episodios de vandalismo registrados en distintos barrios de Pergamino, donde varias unidades fueron atacadas con piedras mientras se encontraban en servicio.

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    Colectivos en la mira

    Según indicaron desde la firma, estos hechos provocaron la rotura de vidrios en los colectivos y generaron situaciones de alto riesgo tanto para los pasajeros como para los choferes, quienes se vieron expuestos a posibles lesiones producto de los impactos.

    Desde la empresa señalaron que este tipo de conductas no solo afecta la prestación del servicio público, sino que también pone en peligro la integridad de quienes utilizan diariamente el transporte urbano. En ese sentido, remarcaron la necesidad de tomar conciencia sobre la gravedad de estos actos, que además ocasionan importantes costos de reparación.

    Preocupación por estos hechos en Pergamino

    Si bien no se precisaron los barrios en los que ocurrieron los ataques, se confirmó que los episodios se repitieron en más de una oportunidad, lo que encendió la alerta entre las autoridades de La Nueva Perla.

    Finalmente, desde la empresa solicitaron la colaboración de la comunidad para evitar este tipo de situaciones y apelaron al compromiso ciudadano para preservar un servicio esencial para la ciudad.

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