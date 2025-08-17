domingo 17 de agosto de 2025
    • Racing defiende la punta en Arroyo Dulce y duelo en el "Grondona" en el fútbol local

    El Bohemio, líder de la Zona A, visita a Círculo en uno de los tres partidos que completarán la quinta fecha del torneo de Primera A. Por la Zona B, Juventud y Argentino protagonizarán el choque destacado de la jornada.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    17 de agosto de 2025 - 07:12
    Racing irá por un nuevo triunfo para continuar líder y con puntaje ideal.

    Racing irá por un nuevo triunfo para continuar líder y con puntaje ideal.

    @gorografia

    La quinta fecha del torneo de Primera A de la Liga de Fútbol de Pergamino tendrá su cierre este domingo, con el líder Racing como principal protagonista. La jornada promete duelos clave, tanto en la máxima categoría como en la Primera B.

    En la Zona A de la división superior el foco está puesto en la visita del líder Racing de Pergamino a Círculo en Arroyo Dulce. El "Bohemio" es el único equipo con puntaje ideal, sumando nueve unidades en tres presentaciones, lo que lo convierte en el rival a vencer. Llega a este encuentro en alza, tras golear 3-0 a Gimnasia y Esgrima. Por su parte, Círculo (4 puntos) viene de un empate y buscará hacerse fuerte de local para escalar en la tabla. El partido se jugará a las 15:00.

    En el otro choque de la Zona A, a las 16:00, Gimnasia y Esgrima (6 puntos) recibirá a Tráfico’s Old Boys (0). El “Lobo” necesita una victoria para recuperarse de la última derrota y mantenerse cerca de la punta. Del otro lado, el “Ferroviario", sin unidades, llega al duelo tras perder 2-1 con El Socorro y buscará sumar sus primeros puntos del torneo.

    En la Zona B, el partido destacado de la fecha se jugará a las 15:30 en el estadio “Carlos Grondona”. Allí se enfrentarán Juventud (8 puntos) y Argentino (7). Juventud, invicto, viene de una contundente victoria 3-0 ante San José, mientras que Argentino buscará recuperarse de la dura caída 4-1 ante Argentino de Alfonzo. Un triunfo para cualquiera de los dos podría perfilarlo como un claro candidato.

    Primera B: Sports, por la punta

    La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera B también se completará este domingo. El líder José Hernández (9 puntos) tiene fecha libre, lo que abre una gran oportunidad para sus principales perseguidores. A las 15:30, Sirio Libanés (1) recibe al escolta Sports (8). Si el Azul logra los tres puntos, se convertirá en el nuevo puntero del certamen. Sports viene de un empate sin goles con Viajantes, mientras que Sirio Libanés también igualó 0-0 en la fecha pasada ante Argentino de Rancagua.

    El otro encuentro será a las 16:00, cuando Progresista Guerrico (4 puntos) reciba a Provincial (6). El local, que empató en su último partido con Juventud Obrera de Manuel Ocampo, buscará sumar para recuperar terreno, mientras que Provincial quiere seguir sumando para meterse de lleno en la pelea.

    Javier Martínez llama a los pergaminenses al deber cívico de votar

    Javier Martínez: "No ir a votar es dejar que otro decida por vos"

