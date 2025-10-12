domingo 12 de octubre de 2025
    • Profundo pesar: falleció un pergaminense durante una travesía de montaña en Córdoba

    Profundo pesar y conmoción en Mariano Alfonzo por la muerte de Gustavo Gaspard, reconocido deportista vinculado al vóley y al motociclismo, quien perdió la vida mientras participaba de una actividad de trekking en el cerro Champaquí.

    12 de octubre de 2025 - 20:18
    Gustavo Gaspard el pergaminense fallecido en el cerro Champaqui Cordoba

    La comunidad de Mariano Alfonzo y del deporte pergaminense atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Gustavo Gaspard, vecino muy querido y reconocido por su participación en el vóley y en distintas actividades recreativas, quien perdió la vida durante una travesía de montaña en el cerro Champaquí, en el Valle de Calamuchita, Córdoba.

    El deceso se produjo en la madrugada de este domingo, mientras Gaspard descansaba junto a un grupo de amigos en el Refugio Los Gigantes, uno de los puntos de descanso ubicados en el camino hacia la cumbre del cerro más alto de la provincia. Según las primeras informaciones, habría sufrido un paro cardíaco mientras dormía, sin que los intentos de reanimación pudieran revertir el cuadro.

    El fallecimiento durante una actividad recreativa

    Gaspard había viajado junto a un grupo de compañeros de Mariano Alfonzo —todos experimentados en caminatas de montaña— para disfrutar de un fin de semana de trekking y celebrar los logros deportivos recientes: su equipo de vóley había obtenido un campeonato provincial el domingo anterior en Pergamino, motivo de orgullo para el grupo y para toda la comunidad.

    El cerro Champaquí, de 2.790 metros de altura, es uno de los destinos más elegidos por montañistas y grupos de senderismo por sus exigentes recorridos y su belleza natural. A pesar de las condiciones favorables del clima, la travesía demanda buena preparación física, ya que las variaciones de temperatura y la altitud pueden afectar la salud de los excursionistas.

    La noticia del fallecimiento de Gustavo generó consternación tanto en Mariano Alfonzo como en Pergamino, donde era muy conocido por su espíritu solidario, su compromiso con el deporte y su entusiasmo por la vida al aire libre. Integraba activamente el equipo de vóley del Club de Mariano Alfonzo y también era parte del grupo local de motociclismo que suele participar de competencias y encuentros en la región.

    Profundo pesar

    Familiares, amigos y compañeros de distintas disciplinas deportivas viajaron a Córdoba para acompañar las gestiones de traslado del cuerpo, que finalmente será velado este lunes en las salas velatorias de Pergamino, según confirmaron allegados.

    El recuerdo de quienes compartieron con él la pasión por el deporte y la camaradería destaca su alegría constante, su disposición para ayudar y su papel como referente entre los más jóvenes del club. “Gustavo era el alma del grupo, siempre positivo, siempre con una sonrisa”, expresaron entre lágrimas algunos de sus compañeros.

    Su repentina partida deja un profundo vacío en la comunidad alfoncina, que hoy despide con dolor a uno de sus vecinos más queridos.

    Profundo pesar: falleció un pergaminense durante una travesía de montaña en Córdoba

