domingo 12 de octubre de 2025
    • El Hospital San Felipe de San Nicolás dictará talleres gratuitos sobre autocuidado en la diabetes

    La propuesta brindada por el Hospital San Felipe comienza el lunes 13 como parte del programa “Nutrir Salud”, dirigida a pacientes, familiares y la comunidad.

    12 de octubre de 2025 - 10:15
    Desde este lunes inician talleres de autocuidado para diabéticos en el Hospital San Felipe

    LaOpinion

    El Hospital San Felipe de San Nicolás anunció el inicio de una serie de talleres breves de educación diabetológica bajo el lema “El autocuidado en la diabetes”. La propuesta comenzará el lunes 13 de octubre y se desarrollará todos los lunes de 10 a 11 horas, en el marco del programa “Nutrir Salud”.

    La iniciativa es organizada por el Área de Nutrición Clínica y Comunitaria y el Servicio de Enfermería del HIGA San Felipe, con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

    El objetivo del taller brindado por el Hospital San Felipe

    Estos encuentros tienen como objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con diabetes, promoviendo una alimentación saludable, la adherencia al tratamiento y la prevención de complicaciones asociadas a la enfermedad.

    Desde la organización explicaron que los talleres están diseñados “para fortalecer el conocimiento y la autonomía de quienes conviven con diabetes, fomentando el autocuidado y la participación activa en su tratamiento”.

    La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad, generando un espacio de intercambio y aprendizaje entre pacientes, familiares y profesionales de la salud.

    Con esta actividad, el Hospital San Felipe refuerza su compromiso con la educación sanitaria y la prevención, pilares fundamentales para mejorar la salud pública y promover hábitos de vida saludables en la región.

