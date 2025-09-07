¿Qué pasa si no voto en estas elecciones? severas multas y restricciones en trámites públicos

El acto de votar en estas elecciones no solo representa la oportunidad de participar en la vida democrática, sino que también constituye una obligación ciudadana establecida por la ley. Cumplir con el deber de emitir el sufragio evita complicaciones administrativas que pueden resultar costosas y engorrosas para quienes no se presentan en las urnas.

Las sanciones por no votar van más allá de la multa económica. Quienes figuren como infractores en el registro de la Justicia Electoral pueden enfrentar serias dificultades para realizar trámites, tanto en organismos públicos como en instituciones privadas que soliciten el certificado de sufragio. Esto incluye gestiones vinculadas a la obtención o renovación del pasaporte, inscripciones en dependencias del Estado y determinados trámites bancarios.

En este sentido, cumplir con esta obligación electoral no solo significa honrar la democracia y hacer oír la propia voz en las urnas, sino también evitar quedar limitado en trámites que resultan imprescindibles para la vida cotidiana. La Justicia Electoral recuerda que solo quienes tengan una justificación válida y documentada podrán quedar exceptuados de la sanción.

La participación en los comicios de hoy es, en definitiva, una manera de fortalecer las instituciones, asegurar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y, al mismo tiempo, evitar consecuencias legales y administrativas que afectan directamente a cada persona.

¿Qué pasa si no voto en estas elecciones?

La respuesta está en el Código Electoral bonaerense, que establece montos específicos de sanciones, plazos para justificar la ausencia y un detalle de infracciones vinculadas a la campaña política. En paralelo, la Junta Electoral tiene la facultad de pasar los casos a la Justicia para que se ejecuten las multas y quede registrado el incumplimiento en el padrón.

Respecto a la normativa bonaerense es muy clara: los electores mayores de 18 años y menores de 70 tienen la obligación de emitir su voto. En caso de no hacerlo, el artículo Nº 137 establece una multa de entre 50 y 500 pesos, que deberá abonarse una vez que haya finalizado el escrutinio definitivo.

Asimismo, el plazo para justificar la ausencia es de 60 días posteriores a la elección, ante la Junta Electoral. Quienes no presenten la justificación quedan en infracción y el organismo eleva la nómina de incumplidores a los síndicos fiscales, para que se inicien las acciones correspondientes.

Aunque el monto pueda parecer bajo, la multa no se borra sola: queda registrada en el historial electoral de la persona y dificultar la realización de trámites ante organismos públicos, incluso puede complicar la entrega de documentación en aquellas personas que quieran viajar al exterior.

Para evitar sanciones, lo más recomendable es consultar con anticipación el lugar de votación, verificar si se está incluido en el padrón electoral y chequear la institución asignada. Esta consulta puede hacerse online en la página oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

En caso de no poder asistir hoy al lugar donde se vota, es fundamental guardar los comprobantes médicos, laborales o de viaje que justifiquen la ausencia, y presentarlos dentro de los 60 días posteriores. De lo contrario, la multa quedará firme y se sumará al registro de infractores.

Autoridades de mesa en Pergamino

No solo los votantes tienen obligaciones: también quienes son designados como presidentes de mesa o suplentes. Si estas autoridades no se presentan a cumplir con su función el día de la elección, el artículo Nº 131 dispone que deberán pagar una multa equivalente al doble del viático previsto para esa jornada.

De este modo, la sanción es mucho más significativa que la que recae sobre los electores comunes, ya que el viático es un monto superior al de la multa mínima. La ley considera que la ausencia injustificada de una autoridad de mesa afecta directamente el desarrollo del acto electoral.

Otras multas vigentes

El Código Electoral bonaerense también prevé sanciones más duras para los partidos, alianzas y apoderados. Sobre los apoderados, y según el artículo Nº 132 bis, quienes falsifiquen o adulteren la documentación de adhesiones requeridas para oficializar listas pueden ser multados con entre 10 y 60 sueldos básicos mensuales de la administración pública provincial.

Respecto a los partidos y sus campañas, el artículo Nº 132 ter fija la misma multa para las agrupaciones que incumplan los plazos de campaña o difundan propaganda política fuera de término. También alcanza a quienes realicen actos de gobierno o publicidad oficial en períodos prohibidos.

Estas sanciones son mucho más elevadas que las de los electores comunes, porque buscan garantizar la transparencia de la competencia electoral.

La plata de las multas

Un dato llamativo que no siempre se difunde es el destino de las multas. Según el artículo Nº 140, los fondos recaudados por estas sanciones se destinan al fomento de la educación común en los distritos. Es decir, aunque el monto para los electores resulte simbólico, cada infracción tiene un destino específico dentro de la provincia de Buenos Aires.