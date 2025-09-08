El Teatro San Martín entra en su etapa final y Pergamino se prepara para su reapertura

El Teatro San Martín de Pergamino, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, atraviesa la etapa final de un proceso de remodelación integral impulsado por el Municipio. Tras meses de trabajo sostenido, las obras se encuentran próximas a concluir, con la expectativa de poder inaugurar el edificio en los próximos meses y devolverle a la comunidad un lugar histórico para el arte y la cultura local.

Teatro San Martín, un espacio con historia La intervención realizada contempló tanto aspectos estructurales como mejoras estéticas y funcionales, con el objetivo de modernizar el teatro sin perder su valor patrimonial. Se avanzó en la restauración y en la puesta en valor de los espacios internos, con la renovación de butacas, luminarias y pisos, además de la incorporación de equipamiento técnico que permitirá elevar la calidad de las presentaciones.

Uno de los ejes centrales de la obra fue la adecuación de las instalaciones a las normativas de seguridad y accesibilidad vigentes, garantizando que el Teatro San Martín pueda ser disfrutado por todos los pergaminenses y visitantes. También se trabajó en el mejoramiento acústico y en la climatización del edificio, elementos claves para asegurar una experiencia confortable y de alto nivel en cada función.

El rol fundamental de la Municipalidad de Pergamino El Municipio destacó que esta recuperación no solo significa la puesta en marcha de un espacio cultural, sino también la reactivación de un símbolo para varias generaciones de pergaminenses que encuentran en el teatro un lugar de encuentro, formación y expresión artística. La reapertura será acompañada seguramente por una agenda de actividades culturales que incluirá espectáculos locales y de nivel nacional.

Con estas obras, Pergamino se prepara para recuperar un ícono de su vida cultural, un teatro renovado que combina tradición e innovación y que vuelve a abrir sus puertas para seguir siendo escenario de la historia artística de la ciudad.

Compartí esta nota en redes sociales:





