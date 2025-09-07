Seguridad y organización en las elecciones: Pergamino tiene todo listo para una jornada histórica

Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires el viernes puso en marcha la articulación del Comando Electoral, el dispositivo que está a cargo de custodiar los comicios legislativos de este domingo 7 de septiembre en Pergamino ayer entró en funciones con el personal policial que tiene bajo su responsabilidad garantizar la seguridad durante toda la jornada electoral.

Este operativo alcanza no solo a la ciudad cabecera, sino también a los pueblos del Partido y a las escuelas que funcionarán como centros de votación en algunos parajes del Distrito. La magnitud del despliegue fue confirmada por el comisario mayor Mario Demaestri, jefe de la Policía de Pergamino, quien detalló que se está trabajando en 55 establecimientos educativos donde se distribuyeron 280 mesas de votación. Para ello, se afectan 220 efectivos dentro de las escuelas y otros 110 en el exterior, con el fin de garantizar la normalidad del proceso.

“Estamos abocados a cumplir con el desafío de llegar a todas las escuelas habilitadas en el Partido de Pergamino. Es una tarea enorme, pero contamos con el compromiso del personal y el acompañamiento de las autoridades. Nuestra misión es asegurar que este domingo los vecinos puedan votar con total tranquilidad”, subrayó Demaestri ayer al mediodía en diálogo con LA OPINION.

A nivel territorial, el Ministerio de Seguridad explicó que, si bien inicialmente se había previsto la colaboración del Comando Electoral Nacional, finalmente se resolvió que las Fuerzas Armadas no participen del proceso. En su lugar, hoy se cuenta con el refuerzo de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque en el caso de Pergamino la responsabilidad recae exclusivamente en la Policía bonaerense, que utiliza sus móviles y los recursos para custodiar los establecimientos educativos.

Este despliegue comenzó ayer a las 8:00 cuando los primeros efectivos concurrieron a las escuelas para recibir el material electoral que entregó el comando operativo que sede en el Correo Argentino de calle Merced y Echavarría. Este es el punto de partida de un operativo logístico que se extenderá hasta el cierre de los comicios. “Mañana (por hoy) la tarea es garantizar que todos los pasos se cumplan de acuerdo a lo establecido; tenemos la responsabilidad de resguardar tanto a los votantes como a las autoridades de mesa y a los fiscales de las distintas fuerzas políticas”, agregó el jefe policial local.

Control centralizado y Correo Argentino

El Comando Electoral Central funcionará en La Plata y recibirá información en tiempo real desde todos los locales de votación a través de una aplicación móvil. A su vez, se instalaron 138 bases operativas en los diferentes puntos de la provincia, con especial atención en los municipios con mayor concentración de electores.

Cada Distrito, como es Pergamino, cuenta con una oficina propia de coordinación, responsable de atender contingencias, gestionar reemplazos y mantener comunicación directa con la Junta Electoral. En total, son más de 5.000 efectivos capacitados para intervenir en este operativo provincial, fruto de más de dos meses de planificación en el que nuestra ciudad fue parte.

El valor del voto

Hoy domingo 7 de septiembre, la ciudadanía de Pergamino y de toda la Segunda Sección Electoral concurrirá a las urnas para definir el futuro político inmediato. Se trata de un momento clave para la vida democrática, en el que cada sufragio contará en la conformación de los concejos deliberantes, legislaturas y demás espacios de representación. Desde la Gobernación destacaron: “El objetivo es que los 14 millones de bonaerenses habilitados puedan ejercer su derecho a votar en un marco de seguridad y transparencia”.

Votar es un derecho conquistado, pero también un deber cívico que fortalece las instituciones y legitima a los representantes elegidos. Por eso, las autoridades recuerdan la importancia de acudir con la documentación obligatoria, respetar los horarios de votación y cumplir con las normas dentro de los establecimientos.

La democracia se sostiene con participación activa y respeto por la ley. Este 7 de septiembre, Pergamino vuelve a ser protagonista de esa construcción colectiva que une a toda la comunidad en torno a un mismo objetivo: fortalecer el sistema democrático con el voto de cada ciudadano.