sábado 06 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • LA OPINION, a la altura de la historia: cobertura total y multiplataforma de las elecciones

    Cobertura total de las elecciones: web, redes, radio y streaming. LA OPINION, a la altura de la historia democrática.

    6 de septiembre de 2025 - 15:00
    NOTA-ELECCIONES-COBERTURA

    Este domingo, la democracia vivirá un nuevo capítulo decisivo. Como en cada momento clave, LA OPINION estará allí, acompañando a la ciudadanía con una cobertura sin precedentes, completa, rigurosa y en todas las plataformas.

    Lee además

    Edición impresa del Domingo 31 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Edición impresa del Viernes 29 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Conscientes de la importancia de este acto electoral, hemos preparado un despliegue informativo integral que reúne a todo el equipo periodístico, técnico y de producción. Nada quedará librado al azar: desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre definitivo de las urnas y el recuento de los votos, LA OPINION se compromete a brindar información confiable, análisis profundo y la inmediatez que exige un día de tanta trascendencia.

    La fuerza de una marca registrada

    Hablar de elecciones y hablar de información seria es hablar de LA OPINION, una marca registrada en el periodismo regional. Desde hace décadas, nos destacamos por estar a la altura de los grandes acontecimientos, y esta jornada electoral no será la excepción. Nuestro compromiso es claro: ofrecer al público una mirada integral, equilibrada y de calidad, con la solidez que nos respalda y la innovación que hoy nos permite llegar a cada rincón con múltiples formatos.

    NOTA-ELECCIONES-COBERTURA

    Todas las plataformas, una misma voz

    La ciudadanía podrá elegir cómo vivir la jornada, y en todos los canales encontrará la impronta de LA OPINION: En la web (laopinionline.ar), actualizaciones minuto a minuto con resultados oficiales, coberturas en vivo desde los centros de votación y un seguimiento preciso de cada dato.

    En las redes sociales (@laopinionline), la inmediatez y el pulso de la conversación digital, con historias, videos y transmisiones que permitirán seguir cada momento al instante.

    En Radio La Opinión Play (FM 105.1), el aire vibrará con el análisis de nuestros periodistas y columnistas, sumando entrevistas, móviles en vivo y la visión en profundidad de lo que está en juego.

    En streaming, tanto en YouTube (@laopinionplay) como en Twitch (@twitchlaopinionplay), ofreceremos un programa especial pensado para la dinámica audiovisual: imágenes, voces y participación en tiempo real, con el sello de calidad que nos distingue.

    Cada una de estas ventanas informativas será parte de un mismo engranaje: un operativo periodístico integral, al servicio del derecho ciudadano a estar informados.

    Un equipo trabajando como uno solo

    La magnitud del desafío exige lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, este domingo, todo el equipo de LA OPINION estará dedicado exclusivamente a la cobertura electoral. Periodistas en la calle, editores en la redacción, técnicos detrás de cada transmisión, productores coordinando los hilos invisibles: un esfuerzo colectivo que refleja no solo profesionalismo, sino también pasión por informar.

    La información no es un lujo ni un privilegio: es un derecho. Y en La Opinión asumimos esa responsabilidad con la seriedad que nos caracteriza, conscientes de que el público confía en nosotros para comprender qué pasa y por qué pasa.

    Estar a la altura de la historia

    Cada elección es un acto de soberanía, un momento en que la ciudadanía hace oír su voz. Estar presentes allí, contándolo en tiempo real y con la profundidad necesaria, es parte de nuestra misión como medio. LA OPINION no solo cubre la elección: la interpreta, la explica, la pone en contexto y la proyecta hacia el futuro.

    Por eso, este domingo no solo invitamos a nuestra audiencia a seguirnos, sino también a confiar en la experiencia de un medio que ha demostrado, elección tras elección, su capacidad de estar donde las cosas pasan y transmitirlas con rigor y seriedad.

    Los invitamos a vivir esta jornada decisiva con nosotros, a través de la plataforma que prefieran, con la certeza de que encontrarán la misma calidad periodística y el mismo compromiso democrático.

    Porque informar es nuestro deber, y estar a la altura de la historia es nuestra vocación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Edición impresa del Domingo 31 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Edición impresa del Viernes 29 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Prevenir accidentes: Defensa Civil pide responsabilidad ante la crecida del Arroyo

    Prevenir salva vidas: Pergamino refuerza el llamado a vacunarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

    Falsificaron el sello del cardiólogo pergaminense Leandro Peñaloza en auditorías de ANDIS en Misiones

    Alarma en el comercio local: Frávega cerró su sucursal en Pergamino

    Expoeducativa Pergamino reunió a más de 2.000 jóvenes en su última edición

    Inflación en Pergamino: la canasta básica registró una suba del 0,81% en agosto

    Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

    Comienza el ciclo Encuentro de Agrupaciones Instrumentales en el Teatro Unión Ferroviaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Douglas Haig rescató su primer punto en la Zona B de la Segunda Fase del Federal A.

    Douglas sumó su primer punto y terminó con la racha de derrotas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El convicto sigue siendo buscado desde los minutos después que baleó al sargento de la DDI Pergamino en la mañana del viernes 15 de agosto.

    ¿Dónde está el sujeto que baleó a un policía en un allanamiento judicial?
    LA OPINION, a la altura de la historia: cobertura total y multiplataforma de las elecciones

    LA OPINION, a la altura de la historia: cobertura total y multiplataforma de las elecciones

    Sábado 6 de septiembre. Versión PDF

    Más de 2.000 fueron los jóvenes estudiantes que asistieron a la muestra en Pergamino.

    Expoeducativa Pergamino reunió a más de 2.000 jóvenes en su última edición

    En los supermercados, los productos de higiene personal, treparon más del 13% en agosto.

    Inflación en Pergamino: la canasta básica registró una suba del 0,81% en agosto