La Amalia Pergamino: precio, financiación y cercanía para cumplir el sueño de la casa propia

El predio que cuenta con 350 lotes se ubica en la zona este de Pergamino, donde un cúmulo de barrios le dan vida a ese sector de la ciudad.

El nuevo desarrollo lleva el nombre de La Amalia en homenaje a la antigua estancia que ocupaba esas tierras y que fue fraccionada en distintas etapas. La última parte, de 26 hectáreas, es la que da vida al actual barrio.

“Se llama La Amalia básicamente porque cuando se compra el campo , los dueños de esa zona eran los mismos propietarios de todo el barrio, que originalmente se llamaba así”, explicaron los desarrolladores Agustín Martini y Francisco Cruellas.

El predio tiene acceso desde varias arterias de Pergamino . Se ubica detrás del antiguo matadero y junto al Polideportivo Hernández, con frente sobre la calle Tropero Chavero y prolongación por Silverio Vázquez hasta conectar con la Autopista Pilar Pergamino. Está también lindero al barrio Solares y muy cerca de 25 de Mayo, San Martín y Barrio Hernandez, zonas ya pobladas con numerosas familias.

La Amalia ofrece 350 lotes de 260 metros cuadrados (10 x 26 metros) con todos los servicios.

“La venta está orientada a la clase trabajadora. Queremos darle una mano al cliente que está arrancando con su primera casa. Por eso pensamos en una entrega baja y planes de hasta 60 cuotas”, destacó Agustín Martini.

Los lotes parten desde 17 mil dólares, con opciones de entrega de 5.000 dólares y cuotas desde 280 dólares. Además, existe la posibilidad de entregar vehículos usados como parte de pago:

“Si tenés un auto, como un Gol 2008, lo podés dar en parte de entrega y el resto lo financiamos en cuotas”, ejemplificó Francisco Cruellas.

Cercanía, servicios y conectividad

A diferencia de otros barrios más alejados, La Amalia tiene la ventaja de estar dentro del ejido urbano, lo que asegura fácil acceso al centro de Pergamino y al Cruce de Caminos, incluso en transporte público.

“La zona cuenta con todos los servicios y se encuentra urbanizada. Esto permite que las familias no necesiten dos autos para su vida cotidiana, algo que sí ocurre en otros desarrollos más alejados”, remarcaron los desarrolladores.

En la actualidad se están realizando tareas de limpieza del campo y apertura de calles, para luego avanzar con el estabilizado. El barrio contará con red de luz, agua corriente, cordón cuneta de hormigón y forestación.

Un entorno con identidad y valor creciente

La Amalia se integra a un conjunto de barrios con vida propia, rodeados de familias trabajadoras y casas prolijas. Además, la zona se ha valorizado en los últimos años gracias al impacto de la Autopista.

“El barrio se hace por la Ley de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires y en consorcio con el Municipio. Nuestra empresa se encargará de toda la obra privada de infraestructura”, detalló Martini.

A diferencia de otros desarrollos, La Amalia no impondrá reglamentos de construcción restrictivos. “Se sigue el código urbano del centro de Pergamino, lo que da más libertad a la hora de edificar. Lo único en lo que pondremos el foco será en la forestación, para garantizar un entorno verde y agradable”, remarcaron.

Ventas en marcha para La Amalia

Aunque la comercialización comenzó hace pocos días, la respuesta ya es más que positiva. “Solo con publicaciones en redes sociales recibimos muchísimas consultas y concretamos ventas. La verdad que nos sorprendió gratamente”, admitieron los desarrolladores.

Las obras avanzan y se estima que para finales de 2027 los propietarios podrán empezar a construir.

“La Amalia se incorpora a un barrio que ya tiene vida propia, y eso es lo más importante. Creemos que le va a hacer muy bien a la ciudad que ese campo se urbanice porque le dará mayor accesibilidad a toda la zona de Solares”, concluyeron Martini y Cruellas.

La Amalia no es solo un nuevo barrio: es una oportunidad concreta para que las familias trabajadoras de Pergamino accedan a la casa propia, con facilidades reales y en un entorno urbano consolidado.

Los interesados en obtener más información pueden asistir a la oficina ubicadas en Avenida de Mayo 960.