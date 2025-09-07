Pergamino vota sus concejales en una elección inédita, separada de la nacional

Este domingo, de 8:00 a 18:00, habrá elecciones de diputados provinciales y concejales con consejeros escolares, es decir que cada elector debe votar en dos categorías. Para ello se dispusieron 280 mesas distribuidas en 55 establecimientos de la ciudad y pueblos del Partido. El operativo involucra 330 efectivos de fuerzas de seguridad para custodiar los comicios.

Es una elección inédita, ya que por primera vez en la Provincia (sus 135 distritos y ocho secciones electorales) se vota de forma independiente de la elección nacional. Por ello habrá que volver a las urnas el 26 de octubre, en ese caso para votar por diputados nacionales.

En lo que respecta a Pergamino en la jornada de hoy, para concejales y consejeros escolares (están en el mismo paño) hay nueve listas para competir. En esa oportunidad están habilitadas las listas de Hechos , Fuerza Patria , la Libertad Avanza , Partido Libertario, Unión Liberal, Potencia, Ideas, Política Obrera y Frente de Izquierda.

-HECHOS: Candidatos a concejales titulares: Gustavo Ariel Ciuffo, María Inés Bergroth, Donato Cignoli, Mónica Elizabeth Faccini, Francisco Martín Illia, María Luciana Sánchez, Lucas Damián Panno, Luciana María Corrado, Elio Matías Varela y Ana de las Mercedes Di Santo. Los suplentes son Juan Pablo Verdún, María Florencia Vaño Abba, Luciano Andrés Dragi, María Luciana Digiacomo Ferrari, Omar Oreste Crivelli y Luciana Dávila. En tanto, como consejeros escolares titulares se postulan Gonzalo Luis Emmanuel Aguerre, Mariana Soledad Paredes y Mauricio Germán Andreoni; mientras que los suplentes serán Ana Clara Luján, Juan Pablo Picadaci y María de las Nieves Maroevich.

-Fuerza Patria: Concejales titulares Alejandro Masague, Macarena García Santander, Ignacio Ostertag, Brisa Quevedo, Rubén Minigo, Rocío Garbini, Juan Pablo Ramos, Estela Blanco, Víctor Demian Santucho y Anabella Morello. Los suplentes son Marcelo Richaud, Leonela Mansilla, Gianfranco Guardia, Nidia Méndez, Matías Emanuel Villavicencio y Ana Laura Fúnez. Como consejeros escolares titulares se presentan Francisco Bernaus, María Laura Camilletti y Guillermo Díaz, y como suplentes, Erika Díaz, Luis Guistozzi y María Vega.

- Partido Libertario: Concejales titulares Mariano Humberto Crespi, Vanina Frisa Peñaloza, Brandon Owen Córdoba, Hernán Sacramento, Etina Natalí, Bernardo Campos Hannel, Gabriela Soledad Corbelos, Favio Ezequiel Gras, Joana Itatí Martínez y María Belén Casagrande Tucumano. Los suplentes son Germán Baboque, Eliana Laura Mejía de Cajón, Claudio Oscar Sapiensi, Máximo Antonio, Marilyn Quiquelada Defelipe y Maruja Berta. Como consejeros escolares titulares se presentan Victoria Maricel Fuentes, Steven Ronaldo Córdoba y Marina Belén Lescano; y como suplente, Tomás Raúl De Jesús.

- La Libertad Avanza: Concejales titulares Ezequiel Darío Montenegro, Carla Luciana Lantella, Gabriel Horacio Gattelet, Stella Maris Pelatti, Cristian Javier Roma, Gabriela Judith Abatte, Mauricio Alejandro Río, Julia Gurmandi, Cristian Gabriel Labbate y María Luján Turco. Los suplentes son Leonardo Vissani, Sandra Guenzatti, Jorge Pizi, Patricia Martínez Silveira, Alex Puentes Bordón y Rocío Juan. Los candidatos a consejeros escolares titulares son Cintia Marcela García, Leonardo Raúl Selva y Noelia Beatriz Boldrini; mientras que los suplentes son Guillermo Murray, Mariana Enríquez y Julio Valenzuela.

- Alianza Unión Liberal: Concejales titulares Paula Daniela Chacón, Matías Julián Casas, Gloria Pamela Trotta, Sergio Eduardo Rocchi, Agostina Antonella Hereñú, Nahuel Óscar Ochoa, Rosa Edith Otero, Walter Adrián López, Mariana Alejandra Caputa y Agustín Osvaldo Véliz. Completan la nómina de concejales suplentes Sofía Melani Berón, José Augusto Disisto y Macarena Belén Trotta. Como consejeros escolares titulares fueron inscriptos Gisela Luján Ferrullo, Héctor Luciano Juhant y Francesca Bassi Trotta, y como suplentes, Sergio Raúl Duarte y Ayelén María Ponce.

- Unidad del Frente de Izquierda: Concejales titulares Héctor Daniel Martínez, Clarisa Sosa, Luis “Luli” Peralta, Florencia Belén Antonetti, Emiliano Rodrigo Lescano, Paola Daniela Díaz, Carlos Enrique Sarmiento, María de los Ángeles Pineda, Alfredo Luján Colman y Mariana Florencia Petri. La nómina de suplentes la conforman Atilio Damián Van Dick, Daiana Yanet Martínez, Emiliano Evel Louise, Analía Magnani, Mauro Cristian Carrasquera y Jésica Ivana Gómez. Como consejeros escolares titulares se presentan Joaquín Leandro Lizuain Spiatta, María Luján Altamirano y Enzo Rolando Acosta; los suplentes son Daiana Ayelén Sosa, Mateo Ismael Peralta y Julieta Andrea Ferreyra.

- Alianza Potencia: concejales titulares Pamela María Eugenia Courtial, Claudio Javier Giovagnoli, Patricia de los Ángeles Garavano, Juan Valentín Fram, María Magdalena Bianchi, Adrián César Pizzi, María Alejandra Mollo, Juan Alberto Pelliccioni, Stella Maris Kovacevich y Andrés Ceferino Carbonelli. Entre los suplentes figuran María de los Ángeles Capriotti, Álvaro Dante González de los Santos, María Alejandra Ortiguera, Víctor Gabriel Pretini, Soledad Jimena Barteluccio y Adolfo Oscar Carmona. Como consejeros escolares titulares estarán Paola Soledad García, Mario Andrés Civerchia y Sandra Marcela Sansone; mientras que los suplentes serán Juan Matías Ramírez, Valeria Lilian Basile y Ayrton Iván Cubelic.

-Ideas: Concejales titulares Sergio Bocanera, Carina Bonacalza, Juan Manuel Leiva, Silvia Tiófalo, Antonio Casado, Araceli Campisteguy, Carlos Sued, María Arruabarrena, Ramiro Jorge, Silvia Marian. Suplentes: Arturo Terrile, Marcela De Saluti, Omar Pacini, Analía Clemente, Héctor Gutiérrez y Daniela Ramundo. Consejeros escolares: Marcos Bocci, Liliana Conti y Carlos López.

-Política Obrera: Concejales titulares, Lucas Giannetti, Rocío González, Lucio Servidía, Mónica Aquino, Diego Palavecino, María Perini, Ezequiel Cova. Suplentes: Oscar Tossone, Mirna Giannetti, Norberto Glavinovich y Mirta González. Consejeros escolares: Marcos Villalba y Nadia Durán.

La renovación

En estas elecciones, en Pergamino se votará para renovar la mitad de los miembros del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar. Son 20 los concejales de modo que se deben elegir 10, en tanto que los consejeros escolares son seis, por lo que se deben elegir tres.

Actualmente la fuerza mayoritaria en Pergamino es el oficialismo, ahora bajo el nombre de Hechos, que cuenta con 10 bancas y pone en juego siete. Las otras fuerzas con representación en el Concejo son Frente de Todos (ahora Fuerza Patria), que cuenta con seis bancas y pone en juego tres; La Libertad Avanza, que tiene tres bancas y no pone en juego ninguna porque todas fueron alcanzadas hace dos años, mientras que hay un monobloque de la UCR disidente cuya banca tampoco está en juego.

Los que salen y los que siguen

Los concejales que terminan mandato son: Francisco Illia, Cristian Iglesias, Aurelia Furnari, Fabián Albuerne, Antonia Caldentey, Mariano Quintana y Mariana De Sautu (Hechos) y Leticia Conti, Alvaro Reynoso y Marcela Conti (Fuerza Patria). De todos ellos uno solo buscará renovar su banca, es Illia que aparece en el quinto lugar de la lista de Hechos.

En tanto, los que continúan por dos años más son: Ignacio Maiztegui, Gabriela Taruselli, Giuliana Rueda, Ramiro Llan de Rosos, Nicolás Cabrera, Bernardo Fiore, Silvia Viera, Ivana Tribouley, Gabriel Figueroa y Jorge Dib.

En la sección

En lo que respecta a la elección de candidatos para la Legislatura provincial, Pergamino pertenece a la Segunda Sección Electoral que en este turno electoral debe renovar 11 bancas de diputados. La pergaminense Paula Bustos es segunda candidata en la lista de Hechos y se perfila a ser reelecta diputada provincial este domingo.

Los también pergaminenses Eugenia Ball Lima (sexta en la lista de Fuerza Patria), Angel Torrano (sexto en La Libertad Avanza), Luciano Busso y (sexto en Unión Liberal también pugnan por una banca en la legislatura provincial.

El escrutinio

A partir de las 21:00, según indicaron desde el Gobierno provincial, comenzarán a publicarse los resultados de las elecciones. Y se espera que para la madrugada del lunes estén los guarismos totales provisorios.

Transporte público

Como es de uso y costumbre, y a pesar que hace más de 10 años los padrones se subclasificaron por domicilio, además de la letra inicial del apellido, de dispuso que hoy, con motivo de llevarse a cabo las elecciones Generales, el servicio de transporte urbano de pasajeros sea gratis. La prestación sin costos a fin de cumplir con la carga pública se ofrecerá de de 7:00 a 19:00 y los menores deberán viajar acompañados por una persona mayor de edad.