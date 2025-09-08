lunes 08 de septiembre de 2025
    • La Cooperativa Eléctrica de Pergamino celebra 91 años de historia y compromiso con la comunidad

    A lo largo de los años es innegable el crecimiento de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino en beneficio de sus socios.

    8 de septiembre de 2025 - 16:09
    Nuevo aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino cumple este lunes 91 años de vida institucional, consolidándose como una de las entidades más representativas de la ciudad. Desde su creación, en 1934, la institución ha sido protagonista en la provisión de energía y en el crecimiento sostenido de la comunidad pergaminense.

    En el marco del aniversario, el presidente de la entidad, Lucio Tezón, envió un mensaje a los socios y usuarios en el que destacó el camino recorrido: “Hoy celebramos el 91° aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino. Desde 1934, hemos trabajado sin descanso, llevando energía a cada rincón de nuestra comunidad y siendo un pilar fundamental para el desarrollo de la ciudad”.

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino

    Tezón recordó que, a lo largo de más de nueve décadas, la Cooperativa atravesó desafíos y momentos de transformación: “Hemos crecido, nos hemos modernizado y hemos superado innumerables desafíos, siempre con el compromiso de brindar un servicio de excelencia”.

    En su mensaje, el titular de la institución también puso en valor el acompañamiento de la comunidad: “Gracias a cada socio y usuario que nos acompaña, por ser parte de esta gran historia. Tu confianza es la energía que nos impulsa a seguir adelante. Vamos por muchos años más de trabajo conjunto y compromiso con la comunidad”.

    Una entidad bien de Pergamino

    La Cooperativa Eléctrica no solo se ha consolidado como prestadora del servicio energético, sino que además ha ampliado con el tiempo su rol social y comunitario, acompañando distintas iniciativas en beneficio de los vecinos de Pergamino. Con 91 años de trayectoria, la institución reafirma su vigencia y proyecta su futuro con la misma premisa que la vio nacer: brindar energía y desarrollo a toda la comunidad.

