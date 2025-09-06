sábado 06 de septiembre de 2025
    • Elecciones: entregan las urnas en 55 escuelas donde el domingo votarán los pergaminenses

    El operativo será coordinado por la Jefatura de Policía e incluye en este caso un gran despliegue desde la sede local del Correo Argentino para las elecciones.

    Por Luciano Zuccarelli
    6 de septiembre de 2025 - 07:07
    Este sábado empieza el operativo para las elecciones.

    En las últimas horas, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº 1, bajo la supervisión del juez Alejo Ramos Padilla, informó el plan de armado y distribución de urnas para las elecciones bonaerenses de mañana e incluye la logística de carga en los camiones del Correo Argentino y un despliegue escalonado para cubrir todo el territorio provincial, incluyendo por supuesto el Partido de Pergamino.

    Es preciso mencionar que, el operativo para llevar adelante las elecciones bonaerenses, que por primera vez se realizarán separadas de las nacionales, comenzó con el armado de urnas, y continúo en tandas diarias hasta el jueves, con el objetivo de garantizar una distribución progresiva.

    Desde el Correo Argentino

    Según informaron a LA OPINION, hoy a la mañana se dispondrá la entrega de todo el material electoral en los 55 establecimientos educativos que están habilitados para estos comicios e incluyen las urnas para las 280 mesas.

    Asimismo, el despliegue de las urnas está previamente diseñado para asegurar que todos los puntos de votación estén debidamente equipados con antelación, con la idea de evitar contratiempos mañana, en la jornada de las elecciones bonaerenses que se llevará a cabo a partir de las 8:00 y hasta las 18:00, determinando los próximos diputados y senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.

    Elecciones bajo normativa legal

    Es preciso remarcar que, el Juzgado Federal N.º 1 también tuvo la tarea de organizar una audiencia para que los apoderados partidarios revisaran y eventualmente impugnaran los modelos de las boletas presentados, conforme a protocolos publicados por la Junta Electoral.

    Por otro lado, cabe recordar que por primera vez desde su creación en el 2009, este año tanto las elecciones bonaerenses como las legislativas nacionales, cuya fecha es el próximo 26 de octubre, no tendrán la instancia previa de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

    De esta manera, a diferencia de años anteriores, los resultados que obtenga cada fuerza electoral mañana serán los definitivos, al igual que en los comicios nacionales, donde los argentinos mayores de 16 años decidirán cuántas bancas renovará y cuántas ganará cada lista.

    Temas
