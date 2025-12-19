viernes 19 de diciembre de 2025
    • Formación y empleo: Ramallo egresó a la primera promoción del Curso de Electricidad Industrial

    Estudiantes de Ramallo completaron un trayecto de 480 horas articulado entre el sector público y privado.

    19 de diciembre de 2025 - 11:18
    Estudiantes de Ramallo completaron la primera cohorte del Curso de Electricidad Industrial.

    El Norte

    Ramallo dio un paso significativo en materia de formación y empleo con el egreso de la primera cohorte del Curso de Electricidad Industrial, una propuesta de capacitación técnico-profesional que apunta a mejorar la inserción laboral y responder a las necesidades del entramado productivo local mediante una articulación público-privada.

    Capacitación técnica alineada a la industria local

    El curso fue desarrollado por el Centro de Formación Profesional N°401 “Los Inmigrantes”, junto a Loma Negra Planta Ramallo, la Fundación Loma Negra, la Asociación Mutual MUCOOP y el ISFDyT N°236. Esta articulación permitió diseñar un trayecto formativo ajustado a los requerimientos concretos del sector industrial de la región.

    Contenidos y certificación oficial de nivel profesional

    El programa contempla un total de 480 horas de formación teórica y práctica, y culmina con la certificación oficial de Nivel III de Formación Profesional. Durante la cursada, los estudiantes adquirieron conocimientos en circuitos eléctricos, instalaciones industriales, tecnología de control, lectura de planos y mantenimiento de máquinas eléctricas.

    Herramientas para la inserción laboral y el empleo

    Además de la capacitación técnica, el curso incorporó contenidos transversales vinculados al mundo del trabajo. En ese marco, el ISFDyT N°236 aportó un módulo específico sobre armado de currículum, entrevistas laborales y estrategias de búsqueda de empleo, fortaleciendo las oportunidades de inserción en ámbitos industriales de calidad.

