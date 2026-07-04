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    • Robo en avenida Ameghino: vecinos interceptaron a un ladrón, recuperaron dos millones de pesos y lo entregaron

    Un ladrón asaltó una distribuidora de avenida Ameghino armado con una tijera, pero vecinos y clientes lo persiguieron, recuperaron el botín y lo retuvieron.

    4 de julio de 2026 - 13:09
    asaltante-vamar-robo-ladron-asaltante-pergamino

    Un violento robo ocurrido este viernes por la tarde en una distribuidora de avenida Ameghino terminó con el delincuente reducido por vecinos, clientes y familiares de los comerciantes, quienes lograron recuperar la totalidad del dinero robado antes de que llegara la Policía. El sospechoso permanece internado con custodia policial y será indagado por la Fiscalía.

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    Una secuencia de extrema tensión se vivió alrededor de las 18:50 en la distribuidora Val Mar, ubicada en la esquina de avenida Ameghino e Irlanda, cuando un joven ingresó al comercio y, utilizando una tijera como elemento intimidatorio, amenazó a la encargada para exigirle la entrega de la recaudación.

    De acuerdo con la investigación judicial, el delincuente logró apoderarse de una suma cercana a los dos millones de pesos y escapó corriendo por las calles del barrio, convencido de que podría alejarse rápidamente del lugar.

    Sin embargo, la fuga duró apenas unos minutos.

    Robo en avenida Ameghino

    El asaltante habría elegido actuar durante el horario en que gran parte de los vecinos seguía el encuentro entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol FIFA, suponiendo que habría escasa circulación de personas en la vía pública.

    El cálculo resultó equivocado.

    Los pedidos de auxilio de las empleadas fueron escuchados por familiares de los propietarios, clientes y vecinos de la zona, quienes inmediatamente comenzaron una persecución a pie detrás del sospechoso.

    La carrera se extendió durante varias cuadras hasta que lograron darle alcance y reducirlo antes de la llegada del personal policial.

    Durante el procedimiento improvisado, quienes participaron de la persecución consiguieron recuperar la totalidad del dinero sustraído, evitando que el botín desapareciera.

    Vecinos recuperaron dinero

    Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el sospechoso recibió golpes durante la reducción por parte de quienes lo alcanzaron, situación que le provocó lesiones de consideración.

    Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar encontraron al delincuente retenido por particulares junto al dinero recuperado.

    Los uniformados procedieron a su aprehensión, secuestraron el efectivo y preservaron la escena para el inicio de las actuaciones judiciales.

    El dinero fue restituido al circuito de la investigación como elemento probatorio y posteriormente será reintegrado a los damnificados conforme lo disponga la Justicia.

    Fiscalía investiga un robo agravado

    La causa quedó en manos del fiscal Francisco Furnari, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8, quien este sábado tenía previsto indagar al imputado.

    La acusación provisoria es por robo agravado por el uso de arma impropia, ya que el sospechoso utilizó el filo de una tijera para intimidar a la encargada del comercio durante el asalto.

    Los investigadores procuran reunir testimonios, registros de cámaras de seguridad y demás evidencias que permitan reconstruir con precisión toda la secuencia del hecho.

    Internado con custodia

    Como consecuencia de las lesiones sufridas durante la reducción, el joven debió ser trasladado al Hospital San José.

    Los médicos constataron una fractura de tabique nasal y este sábado estaba prevista la realización de una tomografía para descartar otras lesiones.

    Mientras permanece internado recibe custodia policial, ya que continúa formalmente aprehendido a disposición de la Justicia.

    Una vez que su estado de salud lo permita y luego de cumplirse las diligencias médicas ordenadas, quedará a disposición del fiscal para avanzar con la audiencia de indagatoria y la definición de su situación procesal.

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