Potenciate en Pergamino: este fin de semana será la 11º edición de la feria que impulsa el talento emprendedor

En esta nueva edición de la Feria Potenciate, serán alrededor de 100 lo emprendedores que participarán.

Desde este sábado, Pergamino vuelve a apostar al desarrollo local con una nueva edición de Potenciate , la feria de emprendedores que ya transita su undécima entrega y que se ha convertido en un espacio clave para visibilizar y potenciar el trabajo de productores y emprendedores de la ciudad.

Más estudiantes se suman a los beneficios de Sube y el boleto gratuito

Pergamino se tiñe de azul: una mañana para concientizar, incluir e informar sobre autismo

La propuesta, impulsada de manera conjunta por la Dirección de Empleo y Emprendedurismo y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Pergamino , tendrá lugar este fin de semana en el Parque España . Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer stands, disfrutar de propuestas gastronómicas y compartir espectáculos en vivo.

El director de Empleo y Emprendedurismo del Municipio local, Eugenio Petinari, destacó el crecimiento sostenido de la iniciativa y recordó sus comienzos: “Seguramente deben recordar aquella primera edición que hicimos en diciembre de 2023, que ya quedó bastante lejana, pero soñábamos con poder tener una feria de la magnitud de la que tenemos hoy día”.

En ese sentido, remarcó el trabajo articulado que permitió consolidar el evento: “Esto es gracias al trabajo conjunto que realizamos con la Dirección de Turismo y con muchísimas áreas municipales. Hoy es una marca registrada en nuestra ciudad”.

De 35 a 100 emprendedores

Uno de los aspectos más destacados de Potenciate es el notable incremento en la cantidad de emprendedores que participan en cada edición. Según explicó Petinari, el crecimiento ha sido constante y refleja el auge del sector en la ciudad.

“En la primera edición recuerdo que teníamos 35 emprendedores y mucho espacio vacío en el parque. Hoy la realidad es que el espacio nos queda chico”, señaló.

Para esta edición, la feria contará con la presencia de aproximadamente 100 emprendedores, aunque la demanda fue mucho mayor: “Tuvimos más de 200 inscriptos. La realidad es que el espacio nos queda chico y también la logística nos obliga a establecer un número”, explicó el funcionario.

Este crecimiento no solo habla del interés de los emprendedores, sino también del acompañamiento estatal. “Entendimos que es importante acompañarlos y fomentar su crecimiento. Por eso trabajamos con herramientas como los microcréditos”, agregó.

Un espacio para mostrar y crecer

Más allá del número de participantes, Potenciate se ha consolidado como una plataforma fundamental para el desarrollo de los emprendedores locales. Allí pueden exhibir sus productos, generar ventas y establecer vínculos con nuevos clientes.

“Permite que el pergaminense no solamente disfrute, sino que también apoye a los emprendedores, que para nosotros es lo más importante”, destacó Petinari.

En este sentido, la feria no solo promueve el consumo local, sino que también fortalece el entramado productivo de pequeña escala, que tuvo un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente a partir del contexto generado por la pandemia.

Propuesta para toda la familia

La feria comenzará este sábado a las 15:00 con una propuesta que incluye música, gastronomía y entretenimiento. El espacio estará musicalizado por DJs y contará con un patio gastronómico compuesto por 16 puestos que ofrecerán una amplia variedad de opciones.

“El sábado vamos a comenzar a las quince horas con la musicalización de dos DJ. Van a poder encontrar el patio gastronómico con dieciséis propuestas y la presencia de los cien emprendedores”, detalló Petinari.

Mañana, en tanto, la actividad se iniciará más temprano, desde las 13:00, e incluirá shows en vivo. “Vamos a arrancar con Fideo Fino, luego distintos espectáculos por la tarde y el cierre con bandas en vivo, con propuestas de folklore y rock”, adelantó.

De este modo, el evento se presenta como una alternativa ideal para disfrutar en familia o con amigos, combinando paseo, compras y espectáculos en un entorno al aire libre.

Una feria autosustentable

Otro de los aspectos destacados de Potenciate es su carácter autosustentable, una característica que se ha consolidado en las últimas ediciones y que permite proyectar su continuidad.

“Desde el inicio tratamos de que la mayoría de los eventos sean autosustentables, y eso es lo que nos permite seguir generando nuevas herramientas para emprendedores”, explicó Petinari.

En esa línea, el funcionario adelantó que se encuentran trabajando en nuevas iniciativas que serán anunciadas próximamente, siempre con el objetivo de fortalecer el sector.

Tres ediciones al año

Potenciate ya tiene una dinámica establecida dentro del calendario anual de la ciudad. Según indicó Petinari, se realizan tres ediciones por año: una en abril, otra en octubre y una última en diciembre.

“Seguimos pensando en nuevas propuestas, pero siempre con el fin de acompañar y ayudar a los emprendedores a seguir progresando”, sostuvo.

Con una convocatoria que no deja de crecer y una respuesta positiva tanto de los emprendedores como del público, la feria se consolida como uno de los eventos más importantes de Pergamino.

Encuentro para la producción local

Durante este fin de semana, el Parque España volverá a convertirse en un punto de encuentro donde el talento, la creatividad y el esfuerzo de los emprendedores locales serán protagonistas.

Con una propuesta variada, accesible y en constante crecimiento, Potenciate no solo invita a recorrer y disfrutar, sino también a valorar el trabajo de quienes, día a día, apuestan por producir y crecer en la ciudad.