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    • Pergamino se tiñe de azul: una mañana para concientizar, incluir e informar sobre autismo

    Este sábado, desde las 10:30, el Parque Belgrano de Pergamino será escenario de Una Mañana Azul, una jornada recreativa y abierta a toda la comunidad.

    10 de abril de 2026 - 16:10
    Pergamino vuelve a teñirse de azul para recordar que la inclusión no es solo un concepto, sino una construcción colectiva que se fortalece con cada encuentro.

    Pergamino vuelve a teñirse de azul para recordar que la inclusión no es solo un concepto, sino una construcción colectiva que se fortalece con cada encuentro.

    A24

    Cada 2 de abril se conmemora el Día de Concientización sobre el Autismo, una fecha que en Pergamino se extiende a lo largo de todo el mes con distintas actividades impulsadas por organizaciones locales. En este contexto, la Asociación Civil Santa Clara de Asís llevará adelante este sábado “Una Mañana Azul”, propuesta que combina recreación, información y encuentro comunitario.

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    La jornada tendrá lugar desde las 10:30 en el sector del Galpón de la Juventud del Parque Belgrano, y contará con múltiples propuestas pensadas para todas las edades: juegos, inflables, un stand de glitter, actividades recreativas y un buffet. La iniciativa es libre y gratuita.

    “Para nosotros, el mes de abril organizamos varias actividades y propuestas para trabajar sobre la información y la difusión sobre el autismo”, explicó Silvina Melgin, integrante de la institución. En esa línea, remarcó que la propuesta busca generar un espacio diferente: “La idea es pasar una mañana distinta y seguir trabajando con el tema de la información”.

    Informar para la inclusión: el eje central

    Más allá del aspecto recreativo, el objetivo principal de la jornada es sensibilizar e informar a la comunidad sobre el autismo, derribando mitos y promoviendo una inclusión real.

    En este sentido, Melgin destacó que la convocatoria no está dirigida únicamente a familias vinculadas al autismo, sino que apunta a toda la sociedad: “Para nosotros es una jornada que la abrimos a toda la comunidad. La intención es informar, contar, trabajar sobre los mitos y las creencias”. Y agregó: “Queremos que la población sepa para poder incluir realmente a una persona con condición del espectro”.

    La referente valoró además el crecimiento en la visibilidad del tema en la ciudad, algo que considera resultado de años de trabajo sostenido: “Hace años que estamos trabajando en esto, y está bueno ver que hay resultados, que la gente se está poniendo la camiseta y se está enterando de lo que queremos que sepan”.

    TEA

    El autismo, o trastorno del espectro autista (TEA), es una condición del neurodesarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida y que se caracteriza por diferencias en la comunicación, la interacción social y la forma de percibir el entorno. Se habla de “espectro” porque no se manifiesta de la misma manera en todas las personas: cada una presenta habilidades, desafíos y necesidades particulares. Algunas pueden requerir apoyos más intensivos, mientras que otras desarrollan su vida con mayor autonomía. La detección temprana, el acceso a acompañamientos adecuados y una sociedad informada e inclusiva son claves para favorecer el desarrollo y la calidad de vida de quienes están dentro del espectro.

    Más diagnósticos y más visibilidad

    Uno de los puntos que atraviesa actualmente el abordaje del autismo es el aumento en la cantidad de diagnósticos. Si bien se trata de una realidad que genera interrogantes, también está acompañada por un mayor nivel de información y detección temprana.

    Melgin reflexionó sobre este fenómeno y planteó una mirada integral: “Yo creo que acá hay una mezcla de genética, más crianza y más ambiental. Lo que comemos, lo que tomamos, cómo vivimos. Se mezclan un montón de cuestiones”.

    En ese sentido, remarcó que el crecimiento en los diagnósticos también debe leerse como un avance en términos de visibilidad: cada vez más niños y adolescentes acceden a evaluaciones, acompañamientos y espacios que antes no estaban disponibles o no eran considerados.

    Inclusión en la vida cotidiana

    Uno de los avances más significativos que se observan en Pergamino tiene que ver con la inclusión en distintos ámbitos sociales, especialmente en instituciones educativas y deportivas.

    “Estamos viendo que muchos de los chicos están asistiendo a las colonias y a las propuestas deportivas”, señaló Melgin, destacando el rol de los clubes locales que se han sumado a la concientización.

    Sin embargo, también advirtió que el desafío va más allá de permitir el acceso: “La idea es brindar herramientas para que la inclusión sea real. Que no sea solo estar en el espacio, sino que puedan participar de la actividad”.

    En esa línea, la Asociación viene trabajando también en la generación de propuestas accesibles en distintos ámbitos, como funciones distendidas en espectáculos o espacios adaptados en actividades recreativas municipales.

    “La idea es crear espacios, horarios y días específicos para que los chicos con autismo puedan participar de estas propuestas”, explicó.

    Un mes de actividades

    “Una Mañana Azul” forma parte de un cronograma más amplio que se desarrollará durante todo abril. Entre las próximas propuestas, se destaca un conversatorio sobre inclusión en el deporte, previsto para el sábado 25.

    La actividad se organizará junto a la Secretaría de Deportes del Municipio y el gimnasio Sport Club, y buscará brindar herramientas concretas para entrenadores, docentes y familias.

    “Nos pareció interesante poder seguir sumando desde ese espacio y charlar sobre cómo lograr una inclusión real dentro de las propuestas deportivas”, adelantó Melgin.

    Construir una sociedad más inclusiva

    La jornada de este sábado se presenta como una oportunidad para compartir, aprender y reflexionar. En un contexto donde el autismo gana visibilidad, iniciativas como esta buscan consolidar un cambio cultural basado en la empatía, el conocimiento y el compromiso social.

    Con juegos, actividades y espacios de diálogo, Pergamino vuelve a teñirse de azul para recordar que la inclusión no es solo un concepto, sino una construcción colectiva que se fortalece con cada encuentro.

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