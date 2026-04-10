Fin de semana a pleno en Pergamino: circo, cine, teatro y música en vivo

El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Pergamino se prepara para un fin de semana cargado de actividades culturales y de entretenimiento, con propuestas que van desde shows internacionales y presentaciones musicales hasta teatro, cine y espacios expositivos. Con una agenda distribuida en salas, centros culturales, bares y museos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de eventos que combinan talento local, figuras destacadas y experiencias para toda la comunidad.

Entretenimiento Hamnet y El drama, las novedades de la semana en Cinema Pergamino

Otoño en escena en Pergamino: lunes gris, lluvioso y ventoso, la antesala de una semana fresca

Desde el jueves y hasta el domingo, El acróbata y contorsionista local Tomi Pérsico presentará un número de trapecio que combina técnica, emoción y estética en el Cirque XXI.

Parque Municipal. Promo 2 x 1 todos los sectores. Entradas en boletería o en WWW.CIRQUEXXI.COM

Este viernes Cinema Pergamino estrena las películas Hamnet y El drama. Continúan en exhibición Súper Mario Galaxy, la película y Hoppers: Operación Castor.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Florentino Teatro Bar

Sabina y yo

Este viernes vuelven a presentarse en Florentino Teatro Bar, Pepe Táljame, Chelo Arce y Diego Casafú con el espectáculo Sabina y yo.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477 554459 (solo Whatsapp).

Conservatorio de Música

Gabriel Palatchi

Este viernes, en el Conservatorio, Gabriel Palatchi, pianista, compositor y productor argentino de proyección internacional, brindará una masterclass de piano Latin jazz y por la noche la jornada culminará con un concierto en vivo del artista.

San Martín 621, masterclass a las 16:00; concierto a las 21:00. El acceso únicamente al show tiene un costo de $10000. Más información al Instagram: @conservatoriodemusicajcp.

El Yerta Club Cultural

La programación del fin de semana

La programación de este fin de semana en El Yerta Club Cultural es la siguiente. Este viernes se presentan juntos la cantante Cora Tulliani y el guitarrista Juan Carlos Migliaro. Como invitados participarán Marta Rufini (palabras), Oscar Bocha Luca (bandoneón) y Eduardo Cruz (contrabajo). Anticipadas: $10000. El sábado llega el espectáculo Impro en cuotas, un ciclo mensual de improvisación (Anticipadas a $8000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Centro Cultural Registrarte

Atila de la Pampa

Este sábado en el Centro Cultural Registrarte, Atila de la Pampa presenta Universo Atila: muestra gráfica audiovisual y de objetos más recital en vivo.

Sarratea 221, a las 21:00. Anticipadas a $10000; en puerta: $15000. Alias: atiladelapampa (Santiago Boscacci). Enviar a @atiladelapampa @centrocultural.registrarte

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet 88 de la sede central del Club Douglas Haig de Pergamino. El viernes se presenta Apasionados y el sábado animará la noche El Rey Juan Carlos. En ambas jornadas se suma el DJ Gustavo.

San Nicolás 40, viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas a $5000, hasta el mediodía del día correspondiente.

Ritmo Club Resto Bar

Música

La programación de Ritmo Club Resto Bar para este fin de semana es la siguiente: este viernes se presenta La Tríada, rock de por acá, con Raúl Scaglia, César Giachino y Tony Vercellino. Este sábado la noche será de rock y blues con Juano, Santi e invitados.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Entradas anticipadas a $5000, ambas noches. Reservas al 2477 318000.

Espacio GAE

La omisión de la familia Coleman

Este sábado en Espacio GAE se reestrena la obra La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, con dirección de Facundo Cruz.

Guido 722, a las 20:30. Reservas al 2477 508104.

Habemus Theatrum

La prudencia y Para Anormales

Habemus Theatrum tendrá dos jornadas de teatro este fin de semana: Este sábado se estrena La prudencia, obra de Claudio Gotbeter y dirección de Noelia Ortiz y Marcela López. El domingo llega la segunda temporada de Para Anormales, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, el sábado a las 21:30 y el domingo a las 20:00. Reservas al 2477 451467.

Florida Centro Cultural

Arte y encuentro

Este domingo inaugura en Pergamino Florida Centro Cultural. Habrá lectura de poesía a cargo de Bad Dan y Carla Testatonda; impro Estelar y feria de artesanos y emprendedores.

Florida 204 (esquina Moreno), de 17:00 a 21:00. Se podrá merendar.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse de 16:00 a 19:00 los sábados, domingos y feriados. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]