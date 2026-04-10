Zárate Produce reunió a empresas y pymes para potenciar la economía local

Se llevó adelante una nueva edición del encuentro empresarial Zárate Produce, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad de las pymes, promover vínculos comerciales y generar oportunidades de crecimiento para el entramado productivo del Partido de Zárate.

Una nueva edición de “Zárate Produce” se llevó adelante con amplia participación de empresas, pymes y comercios locales, en una jornada orientada a fortalecer la competitividad, promover el desarrollo económico y generar oportunidades concretas dentro del entramado productivo del Partido de Zárate .

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El evento se realizó en el Espacio DAM y fue organizado por la Secretaría de Producción del Municipio. La propuesta reunió en un mismo ámbito a actores clave del sector productivo, favoreciendo el contacto directo entre grandes empresas y proveedores locales.

La iniciativa busca consolidar un ecosistema donde las pymes puedan acceder a nuevas oportunidades de negocio, promoviendo la articulación con compañías de mayor escala que operan en la región.

La jornada contó con la presencia del intendente Marcelo Matzkin, quien recorrió los distintos stands y dialogó con los participantes. Durante su intervención, destacó el rol del Municipio como facilitador de estos espacios de encuentro.

“Esto es lo que el Municipio ofrece. Es libre, gratuito, para unir las dos puntas que tenemos: un comercio muy fuerte y una industria grande muy fuerte”, expresó, remarcando la importancia de generar oportunidades sin imposiciones, promoviendo la libre elección de proveedores locales.

Pymes y multinacionales: clave para el crecimiento económico

Del encuentro participaron importantes empresas como Arauco, Bayer, Holcim Argentina, Mercedes Benz, Mirgor, Nucleoeléctrica Argentina, Softys, Terminal Zárate Grupo Murchison, Toyota y Toyota Tsusho Argentina, junto a unas 80 pymes y comercios locales.

El secretario de Producción, Ariel Larralde, subrayó que el objetivo es potenciar la cadena de valor local, facilitando el contacto directo entre pymes y multinacionales. En ese sentido, destacó que este tipo de encuentros permite a los emprendedores presentar sus productos y servicios, con la posibilidad concreta de generar negocios y fortalecer la economía regional.