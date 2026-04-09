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    La Prudencia, una comedia negra sobre el miedo y la paranoia, se estrena en Habemus Theatrum

    La obra La Prudencia de Claudio Gotbeter, dirigida por Noelia Ortiz y Marcela López, se estrena este sábado con un elenco local.

    9 de abril de 2026 - 14:56
    La Prudencia. Tres personajes, una espera y una tensión que crece: entre la prudencia y la paranoia, el vínculo se vuelve un territorio incierto donde nadie parece ser quien dice ser.

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    El elenco está integrado por Gustavo Bevacqua, Ezequiel Gabella y Rodrigo Paiva, quienes llevan a escena una historia cargada de tensión, ironía y giros inesperados.

    La propuesta cuenta con un cuidado trabajo técnico y artístico: las fotografías son de Laura Riera; el diseño sonoro, de Mariano Abrate; el vestuario, de Bernarda Funes; y la escenografía, desarrollada en conjunto por In Promptu, Meta Teatro y Firu. El diseño de luces está a cargo de Gustavo Bevacqua, mientras que la comunicación y el diseño gráfico corresponden a Comunicar Cultura. La duración de la obra es de 50 minutos.

    Ya se venden entradas para el sábado 18. Reservas al 2477 451467. Instagram: @in.promptu @meta_teatro @habemystheatrum

    Sobre La Prudencia

    La Prudencia presenta a Trinidad y Margarita, dos amigas que, como cada fin de año, se reúnen para esperar juntas la llegada del nuevo ciclo. A ese ritual se suma Nina, una tercera amiga cuya irrupción —esta vez— se torna inquietante.

    En un contexto marcado por “los tiempos que corren”, la desconfianza comienza a instalarse sin razones claras. Lo que en principio parece un encuentro habitual se transforma en un escenario de sospecha creciente, donde la prudencia deriva en paranoia y la paranoia en una defensa extrema.

    A través de situaciones absurdas y tensas, la obra expone cómo el miedo puede distorsionar los vínculos y justificar acciones impensadas. Con un tono mordaz, invita a reflexionar sobre la construcción del enemigo, los límites de la racionalidad y las contradicciones de la condición humana.

    En este espejo de la sociedad —actual y atemporal—, los roles se invierten: el cordero puede volverse lobo y viceversa. Entonces, la pregunta queda abierta: ¿quién es realmente inocente? Quizá, después de todo, el enemigo esté donde decidimos colocarlo.

    Los protagonistas

    -Gustavo Bevacqua se formó como actor en diversos talleres en Pergamino y otras ciudades. Inicialmente con Juan Carlos Puppo, Neme Carenzo y Fernando Crespi. También tomó clases de actuación con Emilia Mazer, Claudia Quiroga, Cristina Banegas, Mariano Dossena y Rubén Szchumacher. Hizo un curso de clown con Fabián Bermejo. Realizó su formación como director con Rubén Szchumacher, Emilio García Whebi, Salvador Amore y Mariano Dossena. Tomó cursos de gestión y producción con Gustavo Schraier y con Juan Mako. También hizo un curso de dramaturgia con Claudia Quiroga y con Romina Paula.

    Desde 2007 ha participado como actor en numerosas obras y en otras tantas en calidad de director. Desde 2013 forma parte de la Asociación Civil Habemus Theatrum Pergamino, en la cual coordina el funcionamiento de la sala del mismo nombre. También forma parte de agrupaciones de teatro independiente como Hacemos Teatro Pergamino, Estás Ahí Teatro e In Promptu Teatro. Integra equipo de formación del Taller de Teatro coordinado por Neme Carenzo.

    -Ezequiel Gabella: Actualmente cursa el Profesorado de Teatro en la Escuela de Artes "Emilio Pettoruti" de Pergamino y coordina un Taller de Teatro para Adultos. Se formó como actor en el Taller de Teatro coordinado por Neme Carenzo. Desde 2019 integra In Promptu Teatro.

    Ha participado de obras como "In Promptu" (2019), "Segunda Dosis" (2022), "Decir si cansa" (2022-2023), "Cómo podemos vivir así" (2023), "La Sufridera" (2024), "El defecto" (2025).

    -Rodrigo Paiva: Tomó clases de actuación en el Taller de Teatro para Adolescentes coordinado por Majo Sharry y Ernesto Carenzo y en el Taller de Teatro para Adultos coordinado por Neme Carenzo. También ha realizado seminarios intensivos de actuación.

    Debutó en la obra "El huésped" (2024) producida por Estás Ahí Teatro y participó de "Historias breves de gente común" (2025).

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