Hamnet y El drama, las novedades de la semana en Cinema Pergamino

Zendaya y Robert Pattinson encabezan El drama, la nueva comedia romántica junto a un gran elenco.

La adaptación cinematográfica de Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, explora la vida íntima de William Shakespeare y Anne Hathaway a partir de la novela de Maggie O’Farrell.

Este viernes, Cinema Pergamino suma a su cartelera las películas Hamnet y El drama , dos propuestas que abordan vínculos, secretos y emociones profundas desde distintas miradas. En paralelo, siguen en exhibición Súper Mario Galaxy, la película y Hoppers: Operación Castor , ampliando la oferta para todo tipo de público.

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El largometraje Hamnet, protagonizado por Jessie Buckley y Paul Mescal, llega a las salas de Cinema Pergamino este viernes.

La adaptación cinematográfica de Hamnet, dirigida por Chloé Zhao y basada en la novela de Maggie O’Farrell, explora como nunca antes la vida personal de William Shakespeare y Anne Hathaway.

La película, protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, rescata la vida y la muerte de Hamnet, el único hijo varón del dramaturgo.

A lo largo del filme, la pérdida personal deviene en arte, y la memoria del niño se transforma en símbolo universal de la fragilidad y el consuelo. ¿Qué acontecimientos se presumen reales y cuáles fueron ficcionalizados para el relato?

Matrimonio y vida familiar

William Shakespeare y Anne Hathaway se casaron en 1582, cuando él tenía 18 años y ella, 26.

Para la unión matrimonial, Hathaway habría estado embarazada de tres meses, y ese dato suele citarse para alimentar el mito de una unión forzada o poco convencional.

Sin embargo, investigaciones recientes han matizado la imagen de una pareja distanciada: existe una carta dirigida a “Mrs Shakespeare” en Londres, lo que sugiere que Anne —también llamada Agnes— pudo haber vivido en la capital con su esposo.

“Muchos biógrafos han realmente minimizado a los hijos y a la esposa de Shakespeare, y parecen aceptar la idea de que él se fue de Stratford-upon-Avon para no regresar, lo cual no es cierto”, sostuvo O’Farrell en 2023, según recogió Smithsonian Magazine.

La familia se completó con el nacimiento de Susanna en 1583, y de los mellizos Judith y Hamnet en 1585.

Todos nacieron en Stratford-upon-Avon, el mismo pueblo que vio nacer tanto a Shakespeare como a Hathaway.

Mientras William pasaba largas temporadas en Londres para sostener su carrera como dramaturgo y actor, Anne permanecía en Stratford al cuidado de los hijos.

Este patrón, según la especialista Ailsa Grant Ferguson, era común: “En el siglo XVI, cuando viajar era más difícil, los maridos con negocios en Londres podían pasar grandes períodos fuera de casa y regresar esporádicamente. No era un signo de infelicidad matrimonial, sino una norma social”, de acuerdo a Smithsonian Magazine.

En 1597, Shakespeare había reunido suficiente dinero para comprar en Stratford la casa más grande del pueblo, conocida como New Place, la única con patio propio.

Al retirarse, años después, eligió regresar con su esposa y sus hijas: “Eso, para mí, dice mucho sobre dónde estaba su corazón”, resumió O’Farrell.

Dirección: Chloé Zhao. Actores principales: Joe Alwyn, Emily Watson, Jessie Buckley, Paul Mescal. Género: romance, drama. Origen: Estados Unidos. Duración: 125 minutos. Calificación: apta mayores de 13 años con reservas.

El drama

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La producción de El Drama ha reunido a Zendaya y Robert Pattinson como protagonistas bajo la dirección y guion original de Kristoffer Borgli, reconocido por su trabajo previo en Dream Scenario y Sick of Myself, según reportó Vogue. El título, respaldado por A24 y producido por Ari Aster, se posiciona como una apuesta de la distribuidora por el cine de autor en el segmento dramático, centrado en el análisis de las expectativas sociales y personales en torno al matrimonio.

Borgli, quien ha consolidado su perfil autoral con narrativas de humor oscuro y elementos de terror, aborda aquí un relato donde la vida de una pareja en la víspera de su boda se ve alterada por la irrupción de un secreto no resuelto. El guion propone un cruce entre elementos cotidianos y quiebres emocionales agudos, lo que distingue a la película de otros dramas románticos convencionales.

La narrativa despliega su acción en Baton Rouge, estableciendo un clima de inestabilidad donde el entorno y la situación laboral de los personajes principales contribuyen a la escalada de tensiones. Pattinson interpreta a Charlie Thompson, un británico recién instalado que trabaja en un museo local, mientras Zendaya da vida a Emma Harwood, ambos enfrentando la fragilidad de su relación cuando afloran sospechas y verdades ocultas en los días previos a su enlace.

Dirección: Kristoffer Borgli. Actores principales: Robert Pattinson, Zendaya. Origen: Estados Unidos. Género: drama. Duración: 106 minutos. Calificación: apta para mayores de 13 años.