Los padres de Catalina Maglio alertaron por estafadores que piden donaciones falsas en nombre de su hija

Los padres de Catalina Maglio , la niña que continúa recuperándose de las graves lesiones sufridas durante la explosión de una maqueta en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua, advirtieron públicamente sobre la presencia de personas que estarían utilizando la imagen de su hija para pedir donaciones falsas en Pergamino .

Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

Ángeles del Valle y Javier Maglio, madre y padre de la menor, compartieron en las últimas horas en sus redes sociales un mensaje que busca alertar a la comunidad pergaminense sobre la maniobra fraudulenta de un individuo que recorre distintos sectores de la ciudad mostrando una foto de Catalina y solicitando dinero bajo el pretexto de ser familiar de la niña accidentada.

“¡Hola! ¡Buenas tardes! A todos mis contactos quería avisarles que en Pergamino anda un hombre de más o menos 40 años con la foto de Cata pidiendo donación y diciendo que es familiar nuestro. Otra vez tengo que pedir que me ayuden a que esto sea compartido para que dejen de lucrar con lo que le pasó a mi hija. Muchas gracias”, reza el texto que difundieron desde las cuentas de Instagram @angyss.dvalle07 y @javier_maglio.

La advertencia fue rápidamente compartida por numerosos usuarios, con mensajes de apoyo y repudio hacia quienes intentan aprovecharse del dolor ajeno para obtener dinero de manera engañosa. “Es indignante que alguien use el sufrimiento de una familia para estafar a los demás”, escribieron varios vecinos en los comentarios de la publicación.

publicacion de los padres de catalina Maglio sobre falso vendedor de colaboracion con la nena internada en el Garrahan

Los padres de Catalina pidieron especialmente que no se entregue dinero ni se colabore con ninguna persona que se presente en nombre de la familia, ya que no han autorizado colectas ni campañas de ayuda de ningún tipo.

Grave siniestro

Desde el entorno familiar señalaron que la niña se encuentra en la etapa final del tratamiento de recuperación luego del grave siniestro ocurrido el jueves 9 de octubre, cuando durante la exhibición de la feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua una maqueta que simulaba la erupción de un volcán explotó, provocándole a Catalina lesiones de extrema gravedad en el rostro por el impacto de un objeto metálico.

El episodio, que también dejó a otras 18 personas con heridas de diversa consideración, conmocionó a toda la comunidad educativa y generó una profunda reflexión sobre las medidas de seguridad en actividades escolares.

A más de un mes del trágico suceso, la familia de la niña ha recibido muestras constantes de acompañamiento y solidaridad. Sin embargo, ahora se ven en la obligación de salir nuevamente a aclarar públicamente que no hay ninguna colecta oficial en marcha, con el fin de proteger tanto su intimidad como la buena fe de los vecinos.

“La comunidad de Pergamino siempre se mostró dispuesta a ayudarnos y eso lo valoramos profundamente. Por eso pedimos que se difunda este mensaje, para evitar que personas sin escrúpulos sigan aprovechándose de una situación tan dolorosa”, expresaron los padres.

Fuentes allegadas a la familia confirmaron que evalúan realizar una denuncia formal ante las autoridades policiales si se logra identificar al hombre señalado, con el objetivo de evitar que otros vecinos sean víctimas de la estafa.

El caso de Catalina continúa siendo una historia de lucha y esperanza en medio de la adversidad. Tras semanas de internación, la niña muestra una evolución favorable y se encuentra bajo controles médicos mientras finaliza su proceso de recuperación, rodeada del afecto de su familia y del apoyo de toda la comunidad pergaminense.