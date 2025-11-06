Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

La emoción volverá a recorrer las calles de Fontezuela este viernes por la tarde. Catalina Maglio, la niña que hace casi un mes sufrió gravísimas lesiones en el rostro durante la explosión de una maqueta en la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua , regresará a su pueblo para reencontrarse con sus compañeros de la Escuela Primaria N° 59, sus docentes, familiares, vecinos y toda la comunidad de Pergamino que siguió con profunda preocupación su evolución.

El reencuentro será a las 16:00 en la plaza de Fontezuela, donde se espera una gran concurrencia. Desde hace varios días, los vecinos preparan banderas, carteles y mensajes de bienvenida para recibir a “Cata”, como todos la llaman con afecto. El regreso, aunque breve, simboliza un momento de esperanza y gratitud después de semanas de angustia y oración.

La niña llegará acompañada por su mamá, Ángeles del Valle, su papá, Javier Maglio, y su hermanita de dos años. “Vamos a ir a Fontezuela el viernes, estaríamos llegando a las cuatro de la tarde porque los chicos de la escuela y la gente del pueblo la quieren recibir”, contó la madre, emocionada. “Ella está bien, por suerte, de a poco vamos avanzando. Quería volver para allá, tenía muchas ganas de ver a sus amigos y a sus maestras, pero el domingo tenemos que regresar a Buenos Aires para continuar con el tratamiento”, agregó.

La familia Maglio permanecerá durante el fin de semana en Fontezuela, para reencontrarse con los afectos más cercanos y agradecer el acompañamiento recibido durante estos días tan difíciles. El domingo regresarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Catalina continúa con un tratamiento ambulatorio de recuperación bajo control del equipo médico del Hospital Garrahan .

catalina maglio bienvenida en Fontezuela Los organizadores del recibimiento a Catalina están convocando a participar del cálido recibimiento. FLYER

Explosión

El 9 de octubre por la noche, durante la exposición de proyectos de la feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, una maqueta que intentaba simular la erupción de un volcán explotó de manera imprevista. Un fragmento metálico impactó en el rostro de Catalina, provocándole heridas de extrema gravedad.

A la mañana siguiente, un helicóptero sanitario de la provincia de Buenos Aires la trasladó de urgencia al Hospital Garrahan, donde fue sometida a una compleja intervención quirúrgica intracraneal que se extendió por más de diez horas. Un equipo interdisciplinario de especialistas logró extraer el objeto metálico que había quedado incrustado en su cabeza.

Después de semanas de internación, la niña recibió el alta médica la semana pasada. La familia permaneció en la ciudad de Buenos Aires, alojada cerca del hospital, para cumplir con los controles y terapias de rehabilitación indicados por los profesionales.

En Fontezuela, la noticia del regreso despertó una ola de alegría. Los vecinos, la escuela y las instituciones locales convocaron a acompañar el recibimiento con un gesto sencillo pero lleno de cariño. “Invitamos a todos los que quieran darle la bienvenida a Cata este viernes a las 16:00. La esperamos en la plaza de Fontezuela, pueden llevar las banderas que preparamos para darle fuerzas”, expresaron los organizadores de la convocatoria en redes sociales.

Durante las últimas semanas, la historia de Catalina conmovió a toda la región. Numerosas cadenas de oración y mensajes de aliento circularon por redes sociales, mientras la comunidad educativa y las autoridades locales siguieron de cerca su evolución. El regreso al pueblo, aunque temporal, representa un paso significativo en su recuperación y una oportunidad para que la comunidad pueda transmitirle todo el afecto acumulado desde aquel trágico día.

El abrazo colectivo que Fontezuela prepara para Catalina será también un símbolo de la fuerza de la solidaridad y del acompañamiento comunitario frente al dolor. Porque detrás del accidente y del tratamiento médico, permanece intacto el vínculo de una comunidad entera que eligió estar presente, acompañar y celebrar cada pequeño avance en la recuperación de una niña que con su fortaleza y su sonrisa volvió a despertar la esperanza de todos.