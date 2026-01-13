Facundo Perrone: el nuevo arquero de Douglas que enfrentó los tiros libres de Messi

Douglas Haig continúa avanzando en la conformación de su plantel para el Torneo Federal A , que comenzará a mediados de marzo, y la semana pasada confirmó oficialmente la llegada del arquero Facundo Perrone . Con 26 años, 1,91 metros de altura y una sólida formación en Vélez Sarsfield, arriba a Pergamino luego de su último paso por Juventud Antoniana de Salta, con el objetivo de aportar seguridad y experiencia en un puesto clave.

Perrone brindó sus primeras sensaciones como refuerzo del Rojinegro en una entrevista concedida al programa Fuera de Página , que se emite por La Opinión Play y FM 105.1 , donde dejó en claro su entusiasmo por este nuevo desafío profesional. “Faltan unos 15 días para el inicio de la pretemporada, pero ya se sienten las ganas de arrancar, de llegar a Pergamino y empezar a trabajar con el grupo. Mientras tanto sigo entrenando para llegar de la mejor forma” , expresó.

Nacido en Devoto, provincia de Córdoba, comenzó desde niño su camino en el fútbol. A los 12 años dejó su pueblo para instalarse en la pensión de Vélez Sarsfield, club en el que realizó todo el proceso formativo hasta llegar a Primera División. “Es toda una vida detrás de la pelota. Desde chico, viniendo del interior, no es fácil, pero con profesionalismo, humildad y trabajo diario se puede” , reflexionó.

Embed

Sebastián Cejas: un vínculo clave

La llegada de Perrone a Douglas Haig se dio a partir del contacto directo con Sebastián Cejas, entrenador del Rojinegro, con quien compartió etapa en Vélez Sarsfield. “Nos conocemos de Vélez, cuando él estaba en el cuerpo técnico de Gabriel Heinze y era el entrenador de arqueros en Primera. Siempre mantuvimos relación y cuando surgió la posibilidad de venir a Douglas me puso muy contento”, contó.

Además del vínculo personal, el flamante arquero del Fogonero destacó la importancia institucional del club. “Douglas es un club muy importante, que viene haciendo las cosas bien. Lo seguí durante el año pasado y la verdad que hicieron una gran temporada. Siempre es lindo recibir el llamado de alguien que te conoce y confía en vos, pero también llegar a una institución con historia y aspiraciones”, subrayó.

El arquero llega con un amplio recorrido en el ascenso. Tras dejar Vélez en 2022, defendió el arco de Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde debutó en la Primera Nacional, luego pasó por Argentino de Monte Maíz y por San Miguel, antes de su último paso por Juventud Antoniana de Salta.

Justamente sobre su experiencia en Salta, Perrone contó: “Arranqué peleando el puesto, después me tocó jugar, incluso contra Douglas. Más adelante tuve una molestia que terminó siendo un desgarro y eso me condicionó en la parte final del torneo. En los cruces de la Reválida ya era otra cosa y no quise arriesgar, pero siempre traté de sumar desde donde me tocó”, relató.

Con conocimiento profundo del Federal A, el nuevo arquero rojinegro remarcó la dureza y la paridad de la categoría. “Es un torneo muy largo y cambiante. Hay equipos que arrancan bien y después se caen, y otros que quizás no están arriba en la tabla pero se hacen fuertes en los cruces. Se define todo en los últimos dos meses”, analizó, poniendo como ejemplo campañas recientes dentro de la misma competencia.

Enfrentó los tiros libres de Messi

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Perrone fue su paso por la selección juvenil. Convocado a la Sub 20, también tuvo la oportunidad de entrenar como sparring con la Selección Mayor durante una preparación para un partido por las Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay. “Tuve la suerte de entrenar con la Mayor y de que Messi me pateara tiros libres, fue una cosa de locos. Cuando terminó me saludó y me dijo ‘seguí así’. Son momentos únicos que te quedan para toda la vida”, recordó con emoción.

En cuanto a sus características como arquero se definió como “sobrio”. “Si la pelota es fácil, trato de no hacerla difícil. Me gusta salir en los centros, el juego aéreo me gusta, tengo personalidad y también me siento cómodo jugando con los pies”, describió, pensando ya en lo que el hincha de Douglas Haig espera ver dentro del campo de juego.

El arquero confirmó que estará en Pergamino unos días antes del inicio de la pretemporada para acomodarse y comenzar esta nueva etapa. Además, señaló que ya tuvo un primer contacto con la ciudad. “La conocía de Inferiores cuando vine con Vélez a enfrentar a Douglas en los torneos de AFA y este año, cuando fuimos a jugar, me pareció muy linda. Incluso vino mi familia y pudimos recorrerla. Tengo amigos ahí de la época de Vélez, así que eso siempre ayuda”, comentó.

“Vamos a dejar todo”

Por último, dejó un mensaje claro para el hincha rojinegro, que sigue con atención el armado del plantel y renueva la ilusión en cada temporada. “La vara quedó alta por lo que se hizo en 2025. De mi parte y de todos los que formemos este Douglas 2026, vamos a dejar todo, hasta el último cartucho. Los resultados no se pueden asegurar, pero el compromiso, el trabajo y las ganas de ganar van a estar siempre”, aseguró.