Una fiesta que superó todo: Expo Vinos Pergamino creció 30% y ya piensa en un 2025 inolvidable

La Expo Vinos Pergamino dejó este año una marca contundente: el público superó todas las expectativas. Según explicó Juanchi Sinelli, uno de los responsables del evento, los números fueron tan claros como contundentes.

“Este año metimos un treinta por ciento más de gente que el año pasado. Tuvimos que hacer entradas nuevas para la venta y se vendieron sin numerar en puerta”, detalló.

“Estadísticamente, sabés que entró más gente. Ahora, si ese treinta por ciento se debió a Cristian Sancho , a Celeste Muriega , al desfile o al predio… no lo sabés. Pero evidentemente, todo sumó”.

En total, entre 1.700 y 1.800 personas estuvieron dentro del predio durante la noche, contando asistentes, bodegas, staff y colaboradores. Y aun con esa magnitud, el espacio respondió con comodidad.

“El predio ameritaba. No es un lugar en el que estás apretado. Podías caminar, había aire, había disfrute. Eso es fundamental”, dijo Juanchi.

Gimnasia y Esgrima, un predio que marcó la diferencia

Después de realizar ediciones anteriores en diferentes lugares, esta vez el escenario elegido fue el predio del Club Gimnasia, y según el balance, fue un acierto absoluto.

“Cuando vimos cómo explotó la gente en ese lugar, dijimos: si yo pudiera elegir, me quedo con Gimnasia otra vez”, afirmó Sinelli. “Tiene que aparecer algo superador para que cambiemos”.

El montaje permitió un despliegue visual amplio, una circulación fluida, y esa sensación —tan valorada— de evento “grande, prolijo y disfrutado”.

Entre los condimentos especiales de esta edición estuvo la presencia de Cristian Sancho y Celeste Muriega, quienes no sólo participaron del desfile, sino que convivieron con el público durante toda la noche con una naturalidad que todos remarcaron.

“Fueron muy amenos. No estaban encerrados. Comían ahí, en las mesitas entre la gente. Tanto que Cristian no podía agarrar la comida de la cantidad de mujeres que lo rodeaban”, relató entre risas.“Les ofrecimos ir al quincho un rato para que puedan comer tranquilos”.

Pero uno de los momentos más llamativos fue su experiencia en el globo aerostático, una novedad absoluta en la historia de Expo Vino Pergamino. “Nunca se habían subido a un globo, y lo hicieron por primera vez acá. Les fascinó. No podían creer que en Pergamino hubiera un globo aerostático en un evento”.

El impacto visual y emocional

La combinación de espacio, música, iluminación y propuestas hizo que la fiesta tuviera un clima vibrante, intergeneracional y de disfrute genuino.

“Había chicos de treinta y gente de sesenta bailando juntos. Y todos disfrutando”, contó.

“La música también ayudó: una mezcla entre lo actual y lo clásico, que permite que todos se sientan parte”.

Otro punto clave fue la responsabilidad del público. Con transporte disponible hasta las cuatro de la mañana, la comunidad respondió ejemplarmente.

“Cuando anunciamos que se iba el último colectivo, se vació la pista. Eso habla muy bien de la conciencia de la gente”, remarcó.

La mirada de los bodegueros

El balance con las bodegas también fue altamente positivo. Muchas se quedaron casi sin stock durante la noche y ya pidieron volver en 2026.

“Algunas se quedaron sin vino. Otras con lo justo. Pero todas estaban encantadas”, explicó Sinelli. “En el post-evento siempre llamamos a cada una, y todos nos dijeron: contame para la próxima”.

La repercusión fue inmediata también en Boutique Wine, donde varios vinos presentados en la expo se agotaron rápidamente porque los asistentes querían “llevarse el que habían probado en la fiesta”.

La vara quedó muy alta

El éxito de esta edición dejó a los organizadores ante un desafío enorme para el próximo año. “Dejamos la cara muy arriba. Este año tuvimos decoraciones increíbles y dos artistas nacionaleds, el próximo no podemos sacar nada. Tenemos que sumar”.

La planificación ya empezó y la premisa es clara: mejorar, nunca retroceder.

Abril, mes de la Expo Malbec

Mientras la experiencia positiva de la Expo Vinos todavía sigue, Boutique Wine ya está trabajando en la Expo Malbec 2026, prevista para abril. Este evento, a diferencia del de noviembre, tiene un formato más reducido y orientado al público específicamente vinculado al vino. “Es otro concepto. No hay bandas, no hay show paralelo. Es más tranquilo, más purista”, explicó.“Pero crece igual: empezó con 150 personas, el año pasado fueron 400 y este año creo que vamos directo a 500”.

El desafío principal ahora es encontrar el lugar ideal.Buscan, por primera vez, un espacio mixto: cerrado y abierto, que permita garantizar el evento aun si el clima no acompaña.

Un cierre con orgullo y proyección

La Expo Vinos Pergamino de este año no fue solamente un evento multitudinario: fue una muestra del potencial que tiene la ciudad cuando los esfuerzos se combinan y las propuestas se cuidan en cada detalle.

“El trabajo conjunto fue maravilloso. Todos sumaron: gastronómicos, barras, artistas, bodegas, proveedores. Y el público se apropió del evento”, resumió Sinelli.

Y esa apropiación se sintió incluso fuera del predio: algunos bares de la ciudad notaron la diferencia y lo dijeron con claridad.

“Un amigo que tiene un bar me dijo: ‘A mí me mata un evento así, pero no puedo dejar de felicitarte. Fue hermoso lo que lograron’”, contó Juanchi.

Con una edición histórica ya en el archivo, la cuenta regresiva para las próximas dos grandes citas —Expo Malbec en abril y Expo Vino en noviembre de 2025— ya empezó.