Se incendió un transformador y parte del barrio Viajantes quedó sin energía eléctrica este martes por la noche

La secuencia de la explosión que comenzó con chisporroteos hasta la detonación y el incendio del transformador.

Un incendio en un transformador eléctrico registrado en la tarde noche de este martes dejó sin energía eléctrica a una parte del barrio Viajantes , luego de que el equipamiento sufriera una falla asociada a la alta demanda energética, según relataron vecinos del lugar.

El siniestro ocurrió minutos después de las 20:10, en el sector ubicado sobre ruta 188, entre las calles 10 y 12, donde funciona un predio deportivo y donde, al momento del incidente, había personas realizando actividades aeróbicas en la vereda perimetral.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, uno de los vecinos que se encontraba entrenando al aire libre advirtió chisporroteos intensos provenientes del transformador, que en cuestión de segundos derivaron en llamas visibles, dejando el dispositivo completamente inutilizado y generando alarma entre quienes circulaban por la zona.

Como consecuencia directa del incendio, varias viviendas del barrio Viajantes quedaron sin suministro eléctrico, situación que fue confirmada por los propios frentistas, quienes señalaron que el corte se produjo de manera repentina tras el episodio.

Ante la emergencia, cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino se hicieron presentes rápidamente en el lugar para aislar el sector, evaluar los daños y comenzar las tareas de recambio del transformador averiado, con el objetivo de restituir el servicio de energía domiciliaria en el menor tiempo posible.

Si bien no se registraron personas heridas, el hecho volvió a poner en evidencia los riesgos asociados a la sobrecarga del sistema eléctrico, especialmente en jornadas de altas temperaturas, cuando el consumo se incrementa de manera significativa.

Los profesores del Club Viajantes alejaron a los chicos que podrían estar cerca del siniestro para que no fueran afectados por el siniestro.

Además de la cuadrilla de la Celp, en el lugar se desplegaron brigadistas en forma preventiva para garantizar la ausencia de riesgo para las personas.

La situación quedó controlada por los rescatistas y los adultos responsables del club garantizaron que los deportistas quedaran a resguardo alejados del incidente.

explosion-transformador-01

explosion-transformador-02