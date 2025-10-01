miércoles 01 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • López Murphy denunció que la polarización es una farsa: "Estoy rodeado de kirchneristas"

    El economista afirmó que la supuesta grieta entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo es “falsa” y que ambos espacios comparten nombres y estrategias.

    1 de octubre de 2025 - 12:43
    Ricardo López Murphy durante la entrevista con Carlos Pagni

    Ricardo López Murphy durante la entrevista con Carlos Pagni

    LANACION

    Ricardo López Murphy volvió a la carga con fuertes críticas a la política nacional y aseguró que la polarización promovida desde el Gobierno de Javier Milei “es una farsa”. En declaraciones a Carlos Pagni, el dirigente liberal sostuvo que tanto en Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires se reciclan figuras vinculadas al kirchnerismo bajo el paraguas libertario.

    Lee además
    Ricardo López Murphy en diálogo con el canal de streaming Ey! video

    Ricardo López Murphy se quebró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija en un streaming
    José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda

    Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto

    “Estoy rodeado por kirchneristas de los dos lados”

    Durante su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, López Murphy apuntó contra las listas oficialistas y sus vínculos con el kirchnerismo:

    “Del kirchnerismo va el "matapyme" Recalde, y del otro lado, la campaña de La Libertad Avanza la dirige Pilar Ramírez, su empleada y mano derecha. Entonces, ¿de qué polarización hablamos?”, sostuvo.

    En tono irónico, agregó: “Estoy rodeado por kirchneristas de los dos lados”.

    Karina MIlei y Pilar Ramirez
    Karina Milei y su mano derecha Pilar Ramirez. Ex mano derecha de Recalde (según López Muprhy)

    Karina Milei y su mano derecha Pilar Ramirez. Ex mano derecha de Recalde (según López Muprhy)

    En Provincia: “La lista del Gobierno es de terror”

    López Murphy también criticó la lista del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, que encabeza Pareja e incluye al “nene” Vera y a su hija, conocida por falsificar su título de médica:

    “La lista del Gobierno es de terror. Lo que ofrecen como opción electoral para el 26 de octubre es una farsa”, denunció.

    Una alternativa “republicana”

    Potencia
    Ricardo López Murphy y María Eugenia Tallerico

    Ricardo López Murphy y María Eugenia Tallerico

    El economista liberal lidera el espacio Potencia en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Provincia de Buenos Aires la cabeza de lista es María Eugenia Talerico, abogada y exfuncionaria de la UIF.

    Ambos impulsan una propuesta que, según López Murphy, “pone de manifiesto que la polarización entre kirchnerismo y libertad avanza es una puesta en escena para manipular al electorado”.

    Embed - Ricardo Lopez Murphy on Instagram: "¿De qué polarización me hablan? Si hay kirchneristas en todos lados."

    Temas
    Seguí leyendo

    Ricardo López Murphy se quebró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija en un streaming

    Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto

    Cumbre en Olivos: Macri le pidió cambios a Milei y el Presidente no descartó un nuevo Gabinete

    Octubre llega con algunos aumentos: servicios, educación, salud y combustibles más caros

    Milei: "Se desaceleró la economía porque quieren romper todo"

    Conurbano sangriento: delincuentes balearon a un joven para robarle la moto en Ezeiza

    Triple femicidio narco: este lunes indagarán a dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de "Pequeño J"

    Fin al rulo del dólar: el Gobierno reinstala restricciones cruzadas.

    Polémica por dichos de Rodríguez Alzueta: "En la Provincia, la droga está regulada"

    ¿Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela?

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda

    Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    José Luis Espert en la comisión de Presupuesto y Hacienda

    Espert: Cruces, gritos y acusaciones: estalló la Comisión de Presupuesto
    Tarifas de gas en octubre: cómo impactará el aumento en la factura promedio para el usuario

    Tarifas de gas en octubre: cómo impactará el aumento en la factura promedio para el usuario

    Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

    Pergamino: eximición de tasas urbanas destinada a jubilados y pensionados

    Gabinete municipal: Andrés DallOcchio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas

    Gabinete municipal: Andrés Dall'Occhio es el nuevo secretario de Hacienda y Finanzas

    Las personas entre los 18 años y los 70 están obligadas a votar, aunque los jóvenes a partir de los 16 pueden hacerlo si están en el padrón.

    Elecciones 2025: debut de la Boleta Única Papel, sanciones por no ir a votar y rol de las autoridades de mesa