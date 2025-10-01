López Murphy denunció que la polarización es una farsa: "Estoy rodeado de kirchneristas"

Ricardo López Murphy volvió a la carga con fuertes críticas a la política nacional y aseguró que la polarización promovida desde el Gobierno de Javier Milei “es una farsa”. En declaraciones a Carlos Pagni, el dirigente liberal sostuvo que tanto en Capital Federal como en la Provincia de Buenos Aires se reciclan figuras vinculadas al kirchnerismo bajo el paraguas libertario.

Durante su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, López Murphy apuntó contra las listas oficialistas y sus vínculos con el kirchnerismo:

“Del kirchnerismo va el "matapyme" Recalde, y del otro lado, la campaña de La Libertad Avanza la dirige Pilar Ramírez, su empleada y mano derecha. Entonces, ¿de qué polarización hablamos?”, sostuvo.

En tono irónico, agregó: “Estoy rodeado por kirchneristas de los dos lados”.

Karina MIlei y Pilar Ramirez Karina Milei y su mano derecha Pilar Ramirez. Ex mano derecha de Recalde (según López Muprhy)

En Provincia: “La lista del Gobierno es de terror”

López Murphy también criticó la lista del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, que encabeza Pareja e incluye al “nene” Vera y a su hija, conocida por falsificar su título de médica:

“La lista del Gobierno es de terror. Lo que ofrecen como opción electoral para el 26 de octubre es una farsa”, denunció.

Una alternativa “republicana”

Potencia Ricardo López Murphy y María Eugenia Tallerico

El economista liberal lidera el espacio Potencia en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en Provincia de Buenos Aires la cabeza de lista es María Eugenia Talerico, abogada y exfuncionaria de la UIF.

Ambos impulsan una propuesta que, según López Murphy, “pone de manifiesto que la polarización entre kirchnerismo y libertad avanza es una puesta en escena para manipular al electorado”.