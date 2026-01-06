martes 06 de enero de 2026
    • Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos

    Los delitos cibernéticos persisten en la ciudad de San Nicolás. Dos nuevos casos suman pérdidas millonarias y la policía continúa investigando.

    6 de enero de 2026 - 18:08
    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    La estafa virtual no da tregua en San Nicolás. A menos de una semana de iniciado 2026, ya se registraron tres denuncias, todas con la misma modalidad: un estafador que se hace pasar por asesor bancario logra engañar a sus víctimas y sustraerles millones de pesos mediante transferencias y billeteras virtuales.

    Cómo operan los estafadores virtuales en San Nicolás

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población. La modalidad persiste y la policía local mantiene abiertas las investigaciones para dar con los responsables de estos delitos.

    Según los denunciantes, los delincuentes se presentan por WhatsApp como asesores de bancos o billeteras virtuales, logrando persuadir a sus víctimas y obtener datos sensibles. Una vez con la información, realizan transferencias no autorizadas que generan pérdidas millonarias.

    Los últimos casos registrados en la ciudad

    El caso más reciente involucró a un jubilado de 74 años, quien perdió dos millones de pesos y 130 mil dólares de su caja de ahorro tras mantener contacto con un presunto trabajador del Banco Galicia. Otro denunciante transfirió más de 3,7 millones de pesos a cuentas desconocidas, engañado por un falso asesor de Naranja X.

    Investigaciones judiciales y prevención de delitos

    Los hechos están siendo investigados por la UFI N° 12 y la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás. Las autoridades recomiendan no brindar datos personales por mensajes ni llamadas y verificar siempre la identidad de los supuestos asesores bancarios antes de realizar cualquier operación.

