miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Pergamino se prepara para una nueva edición de Escuelas Abiertas en Verano

    Desde la Provincia confirmaron cuándo empezará este programa estival que reune a ciento de chicos en Pergamino y los pueblos del Partido.

    3 de diciembre de 2025 - 16:30
    Pergamino una vez más tendrá este programa estival en desarrollo.

    La propuesta Escuelas Abiertas en Verano, que funciona en todo el territorio bonaerense desde el año 2000, es una política pública consolidada a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación. En Pergamino, el programa se desarrolla cada año con una amplia participación de instituciones educativas y clubes locales.

    Educación, recreación y muchas actividades en Pergamino

    Desde la cartera educativa provincial ya se confirmó el cronograma para la edición 2026: las actividades se llevarán a cabo del 2 al 30 de enero, en el horario de 8:00 a 12:00, en los diversos espejos de agua habilitados. Las pre inscripciones se realizan en la escuela a la que cada estudiante asiste durante el ciclo lectivo; luego, una vez puesto en marcha el programa, las familias también podrán acercarse directamente a las sedes o piletas participantes para completar la planilla correspondiente, siempre con la presencia de un adulto responsable.

    ¿Quiénes pueden participar?

    El programa está destinado a niños y niñas en edad escolar que asistan a establecimientos de gestión pública (a partir de los 3 años cumplidos) y a adolescentes, incluyendo estudiantes de la modalidad de Educación Especial, ya sea que cursen en instituciones específicas de la modalidad o estén integrados en los niveles Inicial, Primario o Secundario. También contempla la participación de estudiantes privados o privadas de su libertad ambulatoria en Establecimientos Penitenciarios Bonaerenses, Establecimientos Penitenciarios Federales, así como en Centros Cerrados de Detención, Centros de Recepción y Centros de Contención de la provincia de Buenos Aires, donde funcionan instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación.

    Temporada en marcha

    En el caso de Pergamino, es habitual que diversos clubes de la ciudad y de las delegaciones se sumen a Escuelas Abiertas en Verano, poniendo a disposición sus piletas e instalaciones para el desarrollo de actividades acuáticas, recreativas y deportivas. Si bien todavía no fueron definidas las instituciones que formarán parte de la edición 2026, se espera —como cada año— una oferta amplia que garantice inclusión, disfrute y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes de todo el distrito.

