miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Copa San Nicolás: La Emilia goleó a 12 de Octubre y avanzó a semifinales

    La Emilia venció 4 a 0 a 12 de Octubre en Conesa y selló su pase a las semifinales de la Copa San Nicolás.

    3 de diciembre de 2025 - 16:15
    La Emilia goleó a 12 de Octubre por Copa nicoleña

    La Emilia goleó a 12 de Octubre por Copa nicoleña

    El Norte

    La Emilia sacó a relucir su jerarquía en Conesa y logró una clasificación sólida a las semifinales de la Copa San Nicolás tras golear 4 a 0 a 12 de Octubre. El conjunto Pañero dominó el encuentro de principio a fin, con una actuación colectiva destacada y pasajes de alto nivel que lo consolidan como candidato.

    Goleada categórica y actuación colectiva destacada

    El equipo dirigido por Rogelio Nardoni golpeó temprano gracias al tanto de Fausto Campiotti, que abrió el marcador en la primera etapa. A partir de allí, La Emilia manejó los tiempos, controló el mediocampo y neutralizó cada intento de reacción de 12 de Octubre, que sufrió la expulsión de Enzo Cabrera y nunca logró reacomodarse.

    En el complemento, el elenco Pañero liquidó el partido con goles de Rodrigo Ponce, Franco Galluci Otero y Juan Demergasso, transformando el triunfo en una goleada incuestionable. La intensidad, el orden táctico y la efectividad fueron claves para sostener la superioridad durante los 90 minutos.

    El camino de ambos equipos en la Copa San Nicolás

    La Emilia venía de superar a Los Andes en una dramática definición por penales en los octavos de final, mientras que 12 de Octubre había dejado en el camino a Belgrano también desde los doce pasos. El choque en Conesa prometía paridad, pero el rendimiento Pañero marcó una diferencia determinante desde el inicio.

    El torneo continúa mostrando competitividad y sorpresas, pero el equipo de Nardoni se mantiene firme y confirma su crecimiento partido a partido. La goleada lo posiciona como uno de los aspirantes más sólidos al título.

    Formaciones y datos del partido

    La Emilia: Gastón Riganti, Lorenzo Cuello, Kerly Merello, Fabricio Rodríguez, Enzo Martínez, Diego Brizuela, Rodrigo Ponce, Juan Cruz Anastasio, Gonzalo Crespo, Yahaziel Argañaraz y Fausto Campiotti. DT: Rogelio Nardoni.

    12 de Octubre: Mariano Jaime, Alexis Álvarez, Nelson Guerra, Enzo Cabrera, Alan Cabral, Franco Rico, Elías Galván, Alan Argañaraz, Danilo Lemo, Sergio Almirón y Lautaro Ereno. DT: Diego Eseverri.

    Goles: PT: Campiotti (LE). ST: Ponce (LE), Galluci Otero (LE), Demergasso (LE). Expulsado: Cabrera (12 de Octubre).

