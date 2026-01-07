Casi 900 niños de Pergamino disfrutan del programa Escuelas Abiertas en Verano

miércoles 07 de enero de 2026
    7 de enero de 2026 - 14:13
    En la ciudad de Pergamino, los espejos de agua habilitados para el desarrollo del programa durante 2026 son el Club Douglas Haig y el camping del sindicato SMATA.

    En la ciudad de Pergamino, los espejos de agua habilitados para el desarrollo del programa durante 2026 son el Club Douglas Haig y el camping del sindicato SMATA.

    ERICA GARCIA

    La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva edición del programa “Escuelas Abiertas en Verano”, una política educativa que se desarrolla durante el receso estival y que en Pergamino alcanza a entre 850 y 900 niñas, niños y adolescentes, distribuidos en 11 sedes administrativas tanto en la ciudad como en las localidades del Partido.

    La iniciativa, que se extenderá hasta el 30 de enero, propone un espacio de contención, aprendizaje y recreación para chicos y chicas desde los 3 años, combinando actividades pedagógicas, deportivas, artísticas y acuáticas, junto con la continuidad del Servicio Alimentario Escolar.

    Pergamino: sedes, espejos de agua y organización

    En la ciudad de Pergamino, los espejos de agua habilitados para el desarrollo del programa durante 2026 son el Club Douglas Haig y el camping del sindicato SMATA.

    Al predio de SMATA concurre exclusivamente la sede administrativa de la Escuela Primaria Nº 41, mientras que el resto de las sedes urbanas realizan sus actividades acuáticas en el Club Douglas. Estas son: CEC Nº 802, EP Nº 48, EP Nº 8, EP Nº 5, EP Nº 19 (Peña), EP Nº 59 (Fontezuela)

    El programa también llega a las localidades

    Escuelas Abiertas en Verano también tiene una fuerte presencia en las localidades del Partido, garantizando el acceso a propuestas educativas y recreativas para chicos y chicas del ámbito rural: Pinzón (EP Nº 23): pileta municipal, Rancagua (EP Nº 54): Club Argentino de Rancagua, El Socorro (CEC Nº 803): pileta municipal, Guerrico (EP Nº 20): Club Progresista de Guerrico

    De esta manera, el programa asegura una cobertura territorial amplia, con actividades cercanas a cada comunidad.

    Un programa bonaerense de gran alcance

    A nivel bonaerense, más de 220 mil niñas, niños y adolescentes participan de Escuelas Abiertas en Verano en 1.724 sedes distribuidas en los 135 distritos de la provincia, incluyendo 65 sedes en contexto de encierro.

    Las actividades se desarrollan de lunes a viernes, en jornadas de cuatro horas diarias, con turnos de mañana, tarde y vespertino, y están orientadas a promover la inclusión social, el cuidado de la salud, la conciencia ambiental y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

    Educación, cuidado y derechos también en verano

    En el inicio del programa, la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, destacó que “Escuelas Abiertas en Verano es una política que profundiza nuestra apuesta por garantizar derechos durante todo el ciclo educativo, ofreciendo espacios de aprendizaje, recreación y cuidado que fortalecen la igualdad de oportunidades”.

    Además, remarcó la importancia de sostener el vínculo educativo durante el receso: “Más allá del receso escolar, nuestra responsabilidad es mantener la presencia del Estado en las comunidades, combinando propuestas pedagógicas, recreativas y sociales”.

    Alimentación, seguridad y trabajo articulado

    Durante el desarrollo del programa se garantiza la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE), con la provisión de colación y almuerzo para todos los participantes. Asimismo, en los espacios con piletas hay guardavidas, y cada sede cuenta con directivos y docentes responsables de la planificación de las actividades.

    La implementación del programa es posible gracias al trabajo conjunto entre el sistema educativo, distintos organismos y los municipios, lo que permite ampliar el acceso a espacios verdes, natatorios, actividades culturales, deportivas y atención primaria de la salud.

    En Pergamino, una vez más, el verano también se vive en la escuela, con propuestas que combinan juego, aprendizaje y cuidado para cientos de chicos y chicas del distrito.

