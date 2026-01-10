El paracaidismo en Pergamino vuelve a tomar impulso

La Escuela de Paracaidismo de Pergamino inició una nueva etapa institucional con la asunción de su flamante comisión directiva, que el pasado domingo quedó formalmente constituida al frente de la entidad que funciona en un predio aledaño al Aeródromo provincial.

Con expectativas renovadas y un fuerte impulso organizativo, la nueva conducción se propone reactivar de manera sostenida la actividad paracaidista, abrir las puertas a la comunidad y consolidar a la institución como un espacio de formación, experiencia y desarrollo aeronáutico.

El presidente Mario Marconato y el tesorero Orlando Barragán participaron del programa Reporte La Opinión en La Opinión Play , conducido por los periodistas Alfonso Godoy y Federico Delloso, donde compartieron los principales lineamientos de la gestión, los objetivos inmediatos y la visión a mediano y largo plazo para una disciplina que supo tener un fuerte protagonismo en la vida deportiva y social de Pergamino.

“La idea es darle para adelante y hacer lo mejor posible para que esto crezca día a día” , expresó Marconato, quien destacó que la nueva comisión trabaja con una estructura institucional completamente regularizada. “Tenemos comisión formada, personalidad jurídica, cuenta bancaria, contador, escribano y todo en regla. Eso era fundamental para volver a poner a la escuela en marcha con seriedad y previsibilidad” , remarcó.

Uno de los ejes centrales de esta nueva etapa es la reactivación plena de los saltos en paracaídas, tanto para paracaidistas experimentados como para quienes deseen iniciarse en la actividad. En ese sentido, Marconato confirmó que ya cuentan con instructores habilitados para dictar cursos y realizar saltos en tándem, una modalidad que permite que personas sin experiencia puedan vivir la actividad acompañadas por profesionales y con equipamiento adecuado.

Un aspecto clave para este relanzamiento fue la habilitación de la aeronave. El avión de la escuela estuvo fuera de servicio durante varios años, situación que se profundizó desde 2019 y se extendió con la pandemia. “Hace dos años iniciamos el trámite y hoy el avión está totalmente habilitado por la ANAC, con categoría normal y restringida para lanzamiento paracaidista”, explicó el presidente.

Acompañamiento institucional

La asunción formal de la nueva comisión se realizó en un acto que contó con acompañamiento institucional y una importante convocatoria. “Fue un día muy positivo, vino gente de la Municipalidad y todo salió muy bien”, señalaron desde la conducción, valorando el respaldo recibido y el clima de entusiasmo que rodeó el inicio de esta etapa.

Por su parte, Barragán destacó la apertura de la institución y la convocatoria a quienes deseen sumarse. “Las puertas están abiertas tanto para quienes ya fueron parte como para gente nueva que quiera arrimarse. Queremos recuperar a muchos que se alejaron y sumar nuevos socios”, afirmó.

Respecto de la dinámica de la actividad, explicaron que, como ocurre en muchas disciplinas amateur, los tiempos se organizan según la disponibilidad de los integrantes y las condiciones climáticas. “Generalmente se trabaja con fines de semana largos o viernes, sábado y domingo. La idea es lograr continuidad, aunque sea fin de semana por medio”, indicaron.

Marconato recordó que la escuela supo vivir momentos de gran actividad. “Había campeonatos y eventos, el lugar se llenaba de familias y chicos. Queremos volver a eso, recuperar ese vínculo con la comunidad”, sostuvo.

Consultados sobre la naturaleza de la disciplina, explicaron que el paracaidismo es un deporte de alto riesgo, aunque altamente seguro cuando se practica con formación, protocolos y equipamiento adecuados. “Invita a superarse, a enfrentar miedos y a confiar en el entrenamiento”, señalaron.

Finalmente, remarcaron que esta nueva conducción apunta a recuperar protagonismo, fortalecer la formación y animar a la comunidad a conocer y experimentar una actividad que combina adrenalina, técnica y responsabilidad, proyectando a la Escuela de Paracaidismo de Pergamino como un espacio abierto, activo y en crecimiento.