Encontraron a Daniel Pagliarulo, el hombre que se fue de la casa y preocupó a la familia con mensajes

Daniel Pagliarulo se fue de la casa tras una discusión y les envió mensajes preocupantes a sus seres queridos.

A Daniel Pagliarulo lo encontraron a varios kilómetros de Pergamino desplazándose a pie por un camino rural.

En horas de la tarde de este viernes cesó la vigencia de la averiguación de paradero de Daniel Pagliarulo al ser encontrado en inmediaciones del camino rural a tambo Nuevo, a varios kilómetros de Pergamino; tal como lo informó la Policía de Investigaciones que llevó adelante la pesquisa.

Alrededor de las ocho de la mañana el hombre de 64 años se retiró de la casa y tres horas más tarde le envió mensajes a su esposa dando a entender que atentaría contra su vida.

La mujer y las hijas pidieron ayuda a la Policía a través de una denuncia en la sede de la DDI Pergamino y apelaron a la colaboración de la comunidad en posteos de redes sociales requiriendo ayuda para encontrar al adulto mayor.

Los familiares mostraron una profunda preocupación y la Policía se desplegó por distintos puntos donde podrían dar con esta persona.

El reporte oficial sobre su búsqueda manifestaba que sería un hombre que en otras oportunidades anteriores realizó acciones similares de retirarse, pero en minutos volvía al seno familiar.

Tal como establece el protocolo de actuación en estos casos, al hombre buscado por las fuerzas policiales lo sometieron a un control médico y lo hallaron en perfectas condiciones de salud sin lesiones.

Averiguación de paradero

La DDI Pergamino solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Daniel Pagliarulo, un hombre de 64 años que se ausentó de su domicilio en la mañana de este viernes luego de una discusión familiar, dejando un mensaje que generó preocupación entre sus allegados.

El caso tomó trascendencia pública luego de que Giuliana Pagliarulo, hija del hombre buscado, compartiera su imagen en redes sociales y pidiera ayuda para encontrarlo. En su publicación explicó que su padre salió caminando del hogar alrededor de las 8:00 de la mañana, tras una discusión con su pareja, y que más tarde envió un mensaje de despedida a su esposa y a ella.

Piden a la comunidad que comparta la imagen

Según el posteo difundido, al momento de retirarse vestía un pantalón corto de jeans y una remera azul, y habría sido acompañado por dos perros, uno de color negro y otro marrón claro, ambos cruza Shar Pei.

Ante la situación, la esposa del hombre, una mujer de 55 años, radicó la denuncia correspondiente, lo que dio inicio al protocolo de búsqueda por parte de las fuerzas policiales. De acuerdo a la información oficial, el mensaje recibido por la familia daba cuenta de un delicado estado anímico, motivo por el cual se activaron los mecanismos previstos para este tipo de casos.

Intervención de la DDI Pergamino

La investigación quedó a cargo de la UFI y J N° 7 del Departamento Judicial Pergamino, bajo la intervención de la DDI Pergamino, que pidió expresamente a los medios de comunicación y a la ciudadanía que colaboren con la difusión de la imagen y aporten cualquier dato que pueda resultar útil.

Desde la fuerza indicaron que cualquier información puede ser comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los teléfonos de emergencia, ya que cada aporte puede ser clave para localizarlo a tiempo.

Llamar al 911 de emergencias policiales

Las personas que puedan aportar información pueden llamar al servicio de emergencias 911, que deriva el caso a la dependencia policial encargada de la búsqueda.