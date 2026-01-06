martes 06 de enero de 2026
    • En San Nicolás, Boca Juniors enfrentará a Nacional de Montevideo en su segundo partido amistoso

    El Xeneize jugará en San Nicolás su segundo amistoso internacional antes del inicio oficial del torneo, en el marco de la “Serie Río de la Plata”.

    6 de enero de 2026 - 14:00
    Sus rivales serán Millonarios, el miércoles 14/1 y Nacional, el domingo 18/1, en San Nicolás, con la particularidad de que ante el equipo colombiano se disputará la Copa Miguel Ángel Russo.

    Boca Juniors

    Boca Juniors confirmó un amistoso internacional frente a Nacional de Montevideo que se jugará en el Estadio San Nicolás. Este encuentro será el último antes del inicio oficial de la temporada, que comenzará el 25 de enero en la Bombonera contra Deportivo Riestra, y formará parte de la “Serie Río de la Plata” junto a otros clásicos del fútbol argentino y uruguayo.

    Boca vs Nacional: amistoso confirmado en San Nicolás

    El partido entre Boca y Nacional se desarrollará en San Nicolás y promete ser un atractivo encuentro para los fanáticos del fútbol argentino y uruguayo. Se espera que el estadio reciba a hinchas locales y que los socios adherentes tengan prioridad para la compra de entradas, aunque los socios activos también podrán acceder.

    Calendario de amistosos de Boca antes del torneo

    Antes de enfrentar a Nacional, Boca jugará otro amistoso el 14 de enero en la Bombonera ante Millonarios de Colombia. Este encuentro servirá como preparación para el inicio del torneo y permitirá al cuerpo técnico probar diferentes variantes tácticas y de formación antes del debut oficial contra Deportivo Riestra.

    Serie Río de la Plata: el marco internacional del amistoso

    El duelo ante Nacional forma parte de la “Superclásicos - Serie Río de la Plata”, que también incluye a River y Peñarol el 17 de enero en el Campus de Maldonado. Este formato busca revalorizar los clásicos del Río de la Plata y ofrecer partidos atractivos a nivel internacional en pretemporada.

