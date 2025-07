Arrancan las semis del Apertura de la APB: "Comu" y Ricardo Gutiérrez abren la acción

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Tras la victoria de Alianza de Colón por 77-65 ante Juventud, quedaron confirmados los cruces: Argentino vs. Alianza de Colón Comunicaciones vs. Ricardo Gutiérrez (Arrecifes) Primeros partidos: Jueves 17/7 - 21:00: Comunicaciones vs. Ricardo Gutiérrez (Pickle Gracia) Viernes 18/7 - 21:15: Argentino vs. Alianza (Socios Fundadores) Nota completa en www.laopinionline.ar #APB #BásquetPergamino #TorneoApertura #SemifinalesAPB #DeporteLocal #AsociaciónPergaminenseDeBásquet #LaOpiniónPergamino #NoticiasDeportivas"

