Vuelve el fútbol local: arranca el torneo de Primera A de la Liga de Pergamino

Nuevo formato y mucho en juego

La temporada 2025 de Primera A contará con la participación de 11 equipos, que fueron divididos en dos zonas: una de cinco y otra de seis clubes, según la posición final que ocuparon en el campeonato del año pasado. En la Zona 1 están Racing Club, Tráfico’s Old Boys, El Socorro, Gimnasia y Esgrima y Círculo de Arroyo Dulce. Y en la Zona 2: Argentino de Pergamino, Douglas Haig, Leandro N. Alem, Argentino de Alfonzo, Juventud y San José.

Cada equipo disputará dos ruedas dentro de su zona (ida y vuelta), más una fecha interzonal, donde se cruzarán con un equipo de la otra zona a partido único, con localía sorteada. Finalizada la etapa de grupos, los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, que se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado en la tabla. La final también será a partido único y definirá al campeón 2025 de la Liga de Fútbol de Pergamino. Habrá dos descensos: los equipos que terminen últimos en cada zona perderán la categoría y jugarán en Primera B en 2026.

Primera B: arranca el Clausura

Este sábado también marcará el inicio del Torneo Clausura de Primera B, categoría que ya consagró campeón del Apertura a Sirio Libanés, tras derrotar por 1 a 0 a José Hernández en la final disputada en el “Carlos Grondona” de Juventud. Con el título en el bolsillo, Sirio Libanés (libre en esta primera fecha) aguardará el desenlace del Clausura para conocer a su potencial rival en un eventual cruce por el primer ascenso, en caso de que otro equipo se quede con este segundo torneo.

La fecha 1 del Clausura se disputará en dos jornadas: este sábado, 15:30: Provincial vs. Argentino de Rancagua; 16:00, Juventud Obrera de Manuel Ocampo vs. Sports; y 20:00, Viajantes vs. Deportivo Acevedo. Se cerrará el domingo a las 15:30 con Progresista Guerrico vs. José Hernández.

Torneo 5 Ligas: Racing, único pergaminense en semis

En paralelo al comienzo de los torneos locales, el Torneo 5 Ligas-6 Ciudades entra en su etapa decisiva. De los equipos de Pergamino que participaron en el certamen regional, solo Racing Club sigue en carrera. Este domingo a las 15:00, el “Bohemio” jugará la ida de las semifinales como visitante frente a Compañía de Salto, en busca de avanzar a la final del torneo que reúne a clubes de Pergamino, Colón, Salto, Rojas, Arrecifes y Carmen de Areco. En la otra semifinal se medirán, también este domingo a las 15:00, Racing de Colón y Defensores de Salto.