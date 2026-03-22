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    • Debut de ilusiones: Douglas arranca su camino en el Federal A

    Debuta en el Estadio Miguel Morales frente a Gimnasia de Chivilcoy. Con Sebastián Cejas al mando, el Fogonero busca protagonismo desde el primer partido.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    22 de marzo de 2026 - 07:15
    El sueño comienza en casa: Douglas debuta en el Federal A ante Gimnasia de Chivilcoy.

    El sueño comienza en casa: Douglas debuta en el Federal A ante Gimnasia de Chivilcoy.

    LA OPINION

    Este domingo a las 17:30, el Estadio Miguel Morales se vestirá de fiesta para el debut de Douglas Haig en el Torneo Federal A 2026. El Rojinegro enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, y los hinchas ya sueñan con un arranque con triunfo que marque la senda de una temporada llena de expectativas.

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    Con la conducción de Sebastián Cejas, el equipo pergaminense llega con ambición tras una pretemporada intensa y el aprendizaje de la campaña anterior, donde alcanzó las semifinales de la Reválida por el segundo ascenso.

    El torneo otorgará, al igual que en 2025, dos ascensos a la Primera Nacional y el Fogonero integra la Zona 1, la única con 10 equipos, y buscará mejorar la actuación de la temporada pasada, cuando quedó a un paso de la final de la Reválida también bajo la conducción de “Terremoto” Cejas.

    El Douglas que quiere Cejas

    En la previa del debut, Sebastián Cejas describió en una entrevista en La Opinión Play (FM 105.1) la identidad futbolística que pretende para su equipo: “El Douglas que quiero construir lo definiría como protagonista desde el balón, muy agresivo y muy colaborativo. Creo que esas tres cosas van a hacer que el hincha se identifique”.

    El DT valoró especialmente la pretemporada: “Hicimos una preparación muy buena, intensa, con trabajo físico y técnico equilibrado. Logramos que los jugadores que venían de un parate de meses recuperen ritmo y se adapten a la exigencia. Estoy conforme con la base que sostuvimos del año pasado y con la integración de los refuerzos”.

    Sobre la competencia interna, Cejas remarcó: “Busqué tener dos jugadores por puesto para generar una competencia sana. Los veo a todos muy bien, incluso los chicos de inferiores que se sumaron están a la altura. Esto nos da muchas alternativas y me obliga a tomar decisiones difíciles pero positivas”.

    Una de las decisiones más concretas del entrenador es la ubicación de Mariano Mauri como central, luego de haber jugado como lateral izquierdo la temporada pasada. “Cuando tomé decisiones el año pasado, Mariano estaba entre los jugadores que casi no cuento. Sin embargo, se esforzó mucho y se ganó otra oportunidad. Ahora lo veo más como central y está cumpliendo muy bien en los amistosos”, destacó Cejas.

    El entrenador también habló de liderazgo y del manejo del grupo: “La cinta de capitán no te hace líder. Hoy tenemos cuatro o cinco referentes que sostienen al grupo desde lo humano y lo profesional. Para mí, primero está la persona y después el futbolista. El Respeto, la conducta y el profesionalismo están por delante de todo. Después, en el día a día, uno evalúa muchas cuestiones para decidir quién juega”.

    La probable formación

    Aunque Cejas no confirmó el once titular, una alineación probable para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy es: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López o Agustín Pezzi, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Martín Caballo o Robertino Seratto, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Carlos Arriola.

    “Terremoto” Cejas subrayó la importancia de jugadores con personalidad: “Me gusta que el arquero tenga liderazgo, que hable y comande a los defensores, y que juegue con los pies. También disfruto de jugadores habilidosos, como Carlos Arriola o Marcos Giménez, que nos permiten proponer un fútbol atractivo”.

    El rival: Gimnasia de Chivilcoy

    El equipo visitante ya disputó un partido oficial en 2026, cayendo 2 a 0 en Salta hace un mes ante Boca Juniors en los 32avos de final de la Copa Argentina. Entre su plantel aparecen tres pergaminenses: Franco Flores, Valentín Robatto y Fausto Fiol, bajo la dirección técnica de Alberto Salvaggio.

    Torneo exigente y competitivo

    Douglas Haig comparte la Zona 1 con: El Linqueño, Escobar FC, Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano, 9 de Julio de Rafaela, Defensores de Villa Ramallo, Gimnasia de Chivilcoy, Gimnasia de Concepción del Uruguay e Independiente de Chivilcoy. El reglamento indica que los cinco primeros avanzarán a la Zona Campeonato, mientras que del sexto al décimo disputarán la Fase Reválida.

    El camino del Rojinegro en la primera rueda, luego del debut, seguirá así: fecha 2: vs. Gimnasia (CdU) (visitante); fecha 3: vs. Defensores de Villa Ramallo (local); fecha 4: vs. El Linqueño (local); fecha 5: vs. Sportivo Belgrano (visitante); fecha 6: vs. Independiente de Chivilcoy (local); fecha 7: vs. Sportivo Las Parejas (visitante); fecha 8: vs. Escobar FC (local); y fecha 9: vs. 9 de Julio de Rafaela (visitante).

    Mirando más allá del debut

    El primer objetivo de Cejas es claro: “Queremos ser competitivos desde el inicio, pasar la primera fase y luego ver hasta dónde podemos llegar. Pero tengo confianza: creo que vamos a ser muy competitivos”.

    Con una pretemporada positiva, un plantel equilibrado y una idea de juego definida, Douglas Haig está listo para iniciar un nuevo desafío en el Torneo Federal A, con la ambición de superar la campaña del año pasado.

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