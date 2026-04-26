Controles y tecnología: Pergamino refuerza la seguridad vial a través de un plan integral

La Subsecretaría de Tránsito de Pergamino, área que se encuentra a cargo de Marcos Turrini, avanza en la implementación de una batería de medidas orientadas a reforzar la seguridad vial en nuestra ciudad, con un enfoque centrado en el control, la prevención y el ordenamiento del tránsito. Se trata en este caso de un conjunto de acciones articuladas que buscan no solo sancionar las conductas indebidas, sino también generar un cambio sostenido en hábitos de circulación, promoviendo una convivencia más segura entre conductores, ciclistas y peatones.

En este marco, desde el Municipio se intensificaron todos los operativos de control en distintos puntos estratégicos de la ciudad, una política que ya comienza a mostrar resultados concretos. De acuerdo a lo observado por las autoridades, se registra un mayor cumplimiento de las normas básicas de tránsito, especialmente en lo referido al uso obligatorio del casco en motociclistas, la portación de documentación y una conducción más ordenada en general. Estos controles, que se desarrollan de manera dinámica y rotativa, buscan además desalentar infracciones recurrentes y generar una mayor presencia preventiva en la vía pública.

A su vez, uno de los ejes centrales de la gestión es la incorporación de tecnología aplicada al control vehicular. En ese sentido, se avanza en la implementación de un sistema moderno de video vigilancia que permitirá detectar infracciones en tiempo real y con mayor precisión. Este sistema no solo optimiza los recursos humanos disponibles, sino que también amplía la capacidad de fiscalización en distintos sectores de la ciudad, fortaleciendo las tareas preventivas y mejorando la eficiencia en la detección de faltas.

En paralelo, se encuentra en desarrollo un anillo vial de control que abarcará los accesos y las rutas que atraviesan Pergamino. Este esquema contempla la incorporación de radares móviles en puntos estratégicos, con el objetivo de ordenar el ingreso y egreso de vehículos, reducir los excesos de velocidad y generar un monitoreo más efectivo del flujo vehicular.

La iniciativa apunta a intervenir especialmente en aquellos sectores donde se registran mayores niveles de circulación y, por ende, mayores riesgos.

Control automatizado y seguridad vial

Otro de los avances significativos tiene que ver con el control automatizado de cruces en semáforo en rojo, una de las infracciones más graves por su potencial de generar siniestros de alta complejidad. En este sentido, se trabaja en la puesta en funcionamiento de 12 puntos de control distribuidos en distintas intersecciones de la ciudad. Los equipos, que están siendo reacondicionados y actualizados tecnológicamente, permitirán registrar este tipo de infracciones de manera automática, contribuyendo a desalentar conductas imprudentes.

En cuanto a la infraestructura vial, el Municipio lleva adelante un plan integral de señalización que contempla tanto la incorporación de nuevos carteles como la mejora de la existente. El objetivo es garantizar mayor claridad y visibilidad en las normas de tránsito, reduciendo situaciones de confusión que suelen derivar en maniobras riesgosas. La colocación de estos nuevos elementos en sectores clave se complementa con una recuperación de carteles ya instalados, lo que permite optimizar los recursos y mejorar las condiciones generales de circulación.

Esquinas peligrosas

Asimismo, se avanza en la intervención de esquinas consideradas de alto riesgo. A partir de un relevamiento técnico, se identificaron 20 intersecciones con alta conflictividad, lo que permite focalizar acciones concretas para reducir la siniestralidad en esos puntos críticos. Estas intervenciones incluyen distintas medidas, como la reconfiguración de la circulación, mejoras en la señalización y la colocación de reductores de velocidad, dispositivos que también se están instalando en otros sectores donde se detecta circulación a velocidades inadecuadas.

El enfoque de la Subsecretaría no se limita únicamente al control y la infraestructura, sino que también contempla una planificación integral con eje en la prevención. En este sentido, el trabajo sostenido comienza a reflejarse en una paulatina disminución de incidentes viales, consolidando una política pública que busca anticiparse a los problemas antes que actuar sobre sus consecuencias.

Desarrollo vial

Finalmente, otro de los aspectos en los que se trabaja es la actualización y el desarrollo de la normativa vial. Desde el área se analizan las ordenanzas vigentes y se impulsan nuevas herramientas legales que permitan regular situaciones que hasta ahora no estaban contempladas, adaptando el marco normativo a las nuevas dinámicas de movilidad urbana. Esta tarea resulta clave para acompañar el crecimiento de la ciudad y garantizar reglas claras para todos los actores del tránsito.

Con este conjunto de medidas, la Subsecretaría de Tránsito de Pergamino consolida una estrategia que apunta a una ciudad más segura, ordenada y previsible, donde la responsabilidad individual y el control estatal se articulen para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.