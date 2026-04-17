Douglas volvió a golpear y sigue imparable con puntaje perfecto

Con un nuevo triunfo, el quinto consecutivo, Douglas Haig ratificó que quiere ser protagonista en el Torneo Federal A 2026 . El Rojinegro pisó fuerte en San Francisco y derrotó a Sportivo Belgrano 1 a 0 en la noche de este viernes en el partido que le dio continuidad a la quinta fecha. El gol de la victoria lo convirtió Marcos Giménez a los 46 minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, el equipo de Sebastián Cejas dejó sin invicto a Sportivo Belgrano (venía de tres empates consecutivos) y extendió su gran arranque de temporada para continuar con puntaje perfecto con 15 puntos en la punta de la Zona 1. En el balance general, el Fogonero justificó el triunfo e incluso en la segunda etapa pudo haber ampliado la ventaja, pero el arquero local Leonardo Martina lo evitó.

Durante la primera etapa, en varios pasajes Douglas Haig fue el más agresivo y el que más buscó el área rival, aunque sin generar situaciones de peligro para el arco defendido por Martina. Pasados los 30 minutos cayó el juego del Rojinegro y del partido con un Sportivo Belgrano que no hacía pesar su localía.

En el tramo final del primer tiempo, a los 43’, el equipo local lo tuvo con un cabezazo de Gianfranco Ferrero . Sin embargo, en la última jugada de la etapa inicial, Douglas Haig llegó a la apertura del marcador: a los 46 minutos Elián Tus peleó una pelota por la banda derecha, recuperó el balón y envió el centro atrás para Marcos Giménez que apareció en posición de 9, anticipó a su marcador y puso el 1 a 0 con un remate al primer palo del Martina. Así, el equipo de “Terremoto” Cejas golpeó en un momento clave y se fue al vestuario arriba en el marcador.

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En el complemento la primera llegada fue para el Fogonero a los 4’ con un remate de Carlos Arriola al segundo palo que contuvo el arquero. A los 23’, Sportivo Belgrano estuvo a tiro del empate en un contragolpe: Agustín Pastorelli dejó mano a mano con Perrone a Juan Bono, pero el arquero del Rojinegro (que jugó pese a no estar 100% recuperado de un traumatismo testicular) tapó y evitó el gol.

El equipo pergaminense lejos de especular con la ventaja en el resultado siguió atacando y a los 29’ se lo perdió Douglas Haig: centro de Boris Magnago desde la derecha, cabezazo debajo de Palacio que salvó el arquero. Antes de los 40’ Martina volvió a ser clave: otra vez Magnago piso el área local, tocó atrás y al medio para la llegada de Joaquín Castellano, que sacó un remate al ángulo izquierdo que destejó el arquero local.

En los últimos minutos el local fue por la igualdad, pero se encontró con un Douglas Haig sólido en defensa que selló el triunfo y por segundo partido consecutivo terminó con su arco en cero.

DH equipo en San Francisco

SPORTIVO BELGRANO 0

DOUGLAS HAIG 1

Estadio: “Juan Pablo Francia”. Arbitro: Jorge Etem. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas. Sportivo Belgrano (San Francisco): Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Gianfranco Ferrero, Mariano Gancedo; Mariano Sagristani, Juan Caviglia, Agustín Pastorelli, Santiago Churchi; Joaquín Bassani y Germán Lesman. DT: Sergio Maza. Gol: PT 46’ Marcos Giménez (DH). Cambios: PT 24’ Carlos Arriola por Martín Caballo (DH); ST 0’ Emanuel Mercado por Joaquín Bassani (SB); 15’ Juan Bono por Germán Lesman (SB); 16’ Simón Fiorito y Robertino Seratto por Marcos Giménez y Elián Tus (DH); 20’ Elías Franceschi por Santiago Churchi (SB); 27’ Alfio Lehmman y Tomás Penessi por Pastorelli y Mariano Gancedo (SB); 35’ Lautaro Ojeda por Brian Meza y Joaquín Castellano por Guillermo Pereira (DH). Amonestados: Juan Caviglia (SB), Gianfranco Ferrero (SB), Elias Franceschi (SB), Brian Meza (DH) y Luciano Cuello (DH).