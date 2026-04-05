Douglas recibe a Defensores de Villa Ramallo con la punta en juego

Douglas Haig afrontará este domingo a las 17:30 el partido más esperado de la tercera fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A , cuando reciba en el Estadio Miguel Morales a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo . El encuentro pondrá cara a cara a los dos líderes del grupo, ambos con puntaje perfecto tras las primeras dos jornadas, en un contexto que le otorga al choque un valor especial, más allá de lo prematuro del calendario.

El Rojinegro, que comenzó el torneo con autoridad, buscará extender su buen momento ante su gente y dar una señal de carácter frente a un rival directo. El arranque ilusiona, el funcionamiento acompaña y el equipo de Sebastián “Terremoto” Cejas intentará ratificar en casa todo lo bueno que mostró en sus primeras presentaciones.

Douglas Haig edificó su presente sobre dos triunfos que dejaron buenas sensaciones. En el debut, superó 2 a 1 a Gimnasia de Chivilcoy en Pergamino , en un partido donde exhibió carácter para imponerse ante su público. Luego, dio un paso importante fuera de casa al vencer 3 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay , en una actuación que lo consolidó en la cima.

Más allá de los resultados, el equipo evidenció rasgos claros: intensidad en los primeros minutos, capacidad para golpear en momentos clave y una estructura colectiva que le permite sostener ventajas. Esa combinación fue determinante en Entre Ríos, donde construyó la victoria desde un inicio arrollador.

En ese encuentro, Douglas Haig volvió a exhibir una de sus principales virtudes: la contundencia. Apenas comenzado el partido generó peligro y logró abrir el marcador tras un córner que terminó en gol de Lucas López. Minutos más tarde amplió la diferencia con un penal convertido por Guillermo Pereira, su capitán, lo que le permitió manejar el desarrollo con mayor tranquilidad.

En el complemento, el equipo supo aprovechar los espacios y liquidó el partido con un gol de Joaquín Castellano. Más allá del descuento rival, nunca perdió el control y se apoyó en la seguridad de Facundo Perrone, quien respondió cuando fue exigido.

La probable formación

En el plano futbolístico, Sebastián Cejas deberá introducir al menos una modificación obligada respecto al equipo que ganó en Concepción del Uruguay. La expulsión de Luciano Cuello dejó vacante el lateral izquierdo. A partir de allí, el entrenador tiene distintas alternativas. Una posibilidad es reubicar a Mariano Mauri en ese sector, teniendo en cuenta que ya se desempeñó allí en la temporada pasada, lo que permitiría el ingreso de Agustín Pezzi o Nicolás Canela en la zaga central. Otra opción es la inclusión de Alvaro Sotelo como reemplazante natural en el lateral.

Con estas variantes en análisis, la probable formación sería: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Mauri o Agustín Pezzi; Mariano Mauri o Alvaro Sotelo; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira (capitán); Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. La decisión final se conocerá cerca del partido, aunque lo cierto es que el cuerpo técnico cuenta con opciones para sostener el rendimiento defensivo que el equipo mostró en el inicio del torneo.

Defensores, el otro líder

Del otro lado estará Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que llega con la misma cantidad de puntos y un recorrido similar, aunque con una diferencia: disputó sus dos primeros encuentros como local. El Granate, que es dirigido por Gabriel Pieralisi, debutó con una victoria 2 a 1 frente a Gimnasia de Concepción del Uruguay y luego superó 3 a 1 a El Linqueño, mostrando eficacia ofensiva y solidez para sostener resultados. Ahora tendrá su primera salida en el torneo, nada menos que ante un rival directo y en un escenario siempre exigente como el “Miguel Morales”. Ese condimento le agrega atractivo al partido: será la primera prueba fuera de casa para Defensores y una buena medida para evaluar sus aspiraciones en la temporada.

La punta en juego

Si bien recién se transitan las primeras fechas, el duelo entre Douglas Haig y Defensores de Villa Ramallo tiene un peso específico importante. No solo por tratarse de un enfrentamiento entre líderes, sino también porque puede comenzar a delinear el panorama en la Zona 1.

Para el “Rojinegro”, será una oportunidad para reafirmar su condición de candidato, consolidar su fortaleza como local y seguir construyendo confianza desde el juego y los resultados. Para el visitante, en tanto, significará medir su potencial fuera de casa.

El contexto invita a esperar un partido intenso, disputado y con momentos de buen fútbol. En el “Miguel Morales” no solo habrá tres puntos en juego: también se pondrán a prueba las aspiraciones de dos equipos que arrancaron derechos y que buscan ser protagonistas.

Con su gente como aliada y un inicio que ilusiona, Douglas Haig intentará dar otro paso firme en el Federal A y sostener un presente que, por ahora, lo tiene en lo más alto. Este domingo, Pergamino será escenario de un duelo que promete mucho.