Fútbol local: sigue la fecha de Primera A y se definen los últimos semifinalistas en la B

Este sábado continúa la disputa de la décima fecha del Torneo de Primera A -quinta de la rueda de interzonales- de la Liga de Fútbol de Pergamino . A las 15:30, Douglas Haig recibirá a Gimnasia y Esgrima . El Rojinegro viene de golear como visitante a Círculo de Arroyo Dulce por 5 a 1, y suma 10 puntos en la Zona 2, todavía con chances de meterse en la pelea por llegar a semifinales. Por su parte, el Lobo arriba tras perder 1 a 0 frente a Argentino, y necesita sumar para mantenerse segundo en la Zona 1 en la que acumula 12 unidades, a solo un punto del líder.

Más tarde, desde las 16:00, Leandro N. Alem será local ante Círculo de Arroyo Dulce . El equipo del barrio 12 de Octubre, que suma 7 puntos, buscará hacerse fuerte de local para alejarse del fondo de la Zona 2. Círculo, por su parte, llega con la necesidad de recuperarse tras la dura caída en la fecha pasada ante Douglas Haig.

El partido más esperado del fin de semana será mañana a las 16:00 en el estadio Carlos Grondona, donde se verán las caras los líderes de cada zona: Juventud (Zona 2 -21 puntos-) y Racing (Zona 1 -13 puntos-). El Celeste viene de superar a Tráfico’s por 2 a 0 y es uno de los dos invictos del torneo. Racing, en cambio, empató 1 a 1 de local con Argentino de Alfonzo el domingo pasado, resultado que le permitió quedar solo en la cima con un punto de ventaja aprovechando la derrota de Gimnasia y Esgrima.

Este choque no solo será clave en la pelea por acercarse a las semifinales, sino que también puede anticipar un eventual cruce en las instancias finales. Recordemos que clasifican los dos primeros de cada zona y que los últimos de cada grupo descenderán a la Primera B.

La Primera B define semifinalistas

La novena y última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura de Primera B se jugará entre este sábado y el domingo con mucho en juego. Sports, libre en esta jornada, ya está clasificado a las semifinales con 16 puntos, pero aún resta definir quiénes ocuparán los otros tres lugares entre los cuatro mejores.

Este sábado se abrirá la fecha con tres encuentros claves. A las 15:30, Deportivo Acevedo recibirá a Progresista Guerrico, en una nueva edición del clásico de la Ruta N° 188. Guerrico, que viene de golear a Sirio Libanés 6 a 2, llega con 11 puntos y necesita un triunfo para soñar. Acevedo, con 10 unidades, perdió 2 a 1 ante Provincial en la fecha pasada y está obligado a ganar si quiere tener chances de clasificar.

A partir de las 16:00, José Hernández será local ante Provincial, aunque el encuentro se jugará en el estadio de este último. Hernández dejó escapar una gran oportunidad el fin de semana anterior al empatar 3 a 3 con Juventud Obrera y ahora deberá sumar ante un rival directo en la lucha por la clasificación. Provincial, con 14 puntos, llega como escolta de Sports y buscará sellar su clasificación a semifinales.

En simultáneo, Argentino de Rancagua recibirá a Juventud Obrera de Manuel Ocampo. Rancagua, sin chances (solo 2 puntos en 7 partidos), intentará cerrar el torneo con una alegría, mientras que Juventud Obrera, que tiene 12 unidades y marcha tercero junto a José Hernández, depende de sí mismo: un triunfo lo pone en semifinales. La fecha pasada, los de Manuel Ocampo igualaron en un vibrante 3 a 3 con José Hernández.

La Fase Regular se cerrará mañana con el cruce entre Sirio Libanés y Viajantes, ambos ya sin posibilidades de llegar a “semis”. Sirio, último con 1 punto, no ha podido ganar en todo el Clausura, y en la fecha pasada cayó 6 a 2 ante Progresista Guerrico. Viajantes, séptimo con 8 unidades, al igual que su rival, intentará despedirse del Clausura con un buen resultado.