viernes 03 de octubre de 2025
    • Torneo Pre Federal Bonaerense: Regatas defiende su invicto y Belgrano visita a Náutico en San Pedro

    Esta noche por el Torneo Pre Federal, Regatas busca mantener su invicto ante Ciudad de Campana y Belgrano enfrenta a Náutico en San Pedro.

    3 de octubre de 2025 - 10:40
    Noche de Torneo Pre Federal de basquet, con Regatas y Belgrano jugando por la séptima fecha.

    Diario El Norte

    Este viernes continúa la acción del Torneo Pre Federal Bonaerense de básquet, con la participación de dos de los ocho representantes de la Asociación de Básquetbol de San Nicolás, siendo Regatas como local yBelgrano de visitante, quienes abren la séptima fecha.

    En “La Ribera”, Regatas será local ante Ciudad de Campana y expondrá su condición de invicto. El equipo dirigido por Pablo Dastugue llega con tres triunfos contundentes como local y un gran promedio de gol a favor, lo que lo posiciona como candidato a quedarse con uno de los cupos directos a la Liga Federal 2026 y también con chances firmes de acceder al Final Four. Esta noche podría debutar el flamante refuerzo Jonathan Basualdo, ala-pivot de 26 años y 1.98 metros, proveniente de Centenario de Venado Tuerto, quien ocupará la ficha de Mayor tras la lesión de Carlos Báez. En contrapartida, dejó la institución el Sub-21 Thomas Schneider.

    Belgrano de visitante para seguir en levantada

    Por su parte, Belgrano visitará a Náutico de San Pedro, buscando iniciar la segunda rueda con una victoria que le permita seguir expectante en la lucha por el primer puesto de su zona, actualmente en manos de Somisa. El Rojo ya derrotó a este rival en el “Fortunato Bonelli” por 82-64, y para este compromiso recuperará a Lucas Núñez, aunque no podrá contar con Joaquín Lallana por lesión muscular. Además, Victorio Dente llega con lo justo.

    El certamen continuará mañana con la presentación de Defensores en Junín, mientras que el domingo jugarán La Emilia y Los Andes como locales. Además, en Villa Constitución se disputará el clásico entre Sacachispas y Riberas. Somisa, uno de los dos invictos junto a Regatas, quedará libre esta fecha.

    El Colegio de Abogados San Nicolás alerta por estafas con falsos pedidos de datos personales

