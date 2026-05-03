Siete días de buen clima y el campo argentino aceleró: se cosechó un millón de hectáreas de soja

La maquinaria volvió a los campos y el sistema productivo reaccionó con rapidez.

Después de semanas de incertidumbre, el campo encontró en el clima una tregua decisiva. Una ventana de siete días de tiempo estable alcanzó para cambiar el ritmo de la campaña gruesa y devolverle dinamismo a una cosecha de soja que venía claramente retrasada en la región núcleo.

El dato es contundente: en apenas una semana se logró avanzar sobre cerca de un millón de hectáreas, un salto que no solo sorprendió por su magnitud sino que también reconfiguró las proyecciones productivas.

El cambio se explica por un giro en las condiciones meteorológicas. Abril había dejado un escenario complejo, con precipitaciones muy por encima de los promedios históricos —en torno a 121 milímetros, casi el doble de lo habitual— y una seguidilla de eventos climáticos intensos que complicaron el ingreso de las máquinas a los lotes.

En ese contexto, la cosecha había quedado peligrosamente rezagada: apenas el 43% del área recolectada frente a un 80% esperado para esta altura del calendario.

Pero el escenario cambió hacia el final del mes. La irrupción de condiciones más secas, con jornadas estables y menor humedad ambiente, permitió retomar las tareas con intensidad. La maquinaria volvió a los campos y el sistema productivo reaccionó con rapidez, mostrando la capacidad de respuesta de un sector que, aun condicionado por el clima, mantiene un alto nivel de eficiencia operativa.

El impacto fue inmediato. La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó al alza la estimación de producción de soja en unas 829.000 toneladas, elevando el volumen esperado en la región núcleo a 16,98 millones de toneladas.

Detrás de ese ajuste aparecen rindes que, en muchos casos, superan las expectativas iniciales, aunque con una marcada heterogeneidad entre zonas.

En el sur de Santa Fe, por ejemplo, los resultados van de 27 a 50 quintales por hectárea, reflejando una campaña con contrastes.

En otras áreas, como Cañada de Gómez, los rindes promedian los 40 quintales, en línea con un año considerado normal, aunque mejor de lo que se temía semanas atrás.

Sin embargo, no todo es recuperación. El atraso acumulado dejó secuelas que ahora se trasladan a la calidad del grano. Las lluvias excesivas favorecieron la aparición de granos verdes, brotados o dañados, que en algunos casos alcanzan hasta el 50% de las muestras.

Esto implica descuentos comerciales y mayores costos, ya que parte de la mercadería requiere secado para poder ser comercializada.

A este cuadro se suman dificultades operativas. La alta humedad ambiente limita las horas efectivas de trabajo: el rocío matinal impide comenzar temprano y las condiciones vuelven a deteriorarse hacia la tarde.

El resultado es una jornada de cosecha acotada, que obliga a extender los tiempos y aumenta la presión logística en plena campaña.

En paralelo, el maíz también acompaña el repunte. En los días en que la soja no permitía avanzar, se priorizaron labores sobre el cereal, lo que contribuyó a sostener el ritmo general de la campaña.

Este dato no es menor en un año donde el maíz aparece como uno de los principales motores productivos del sistema agrícola.

Desde una mirada más amplia, lo ocurrido en esta última semana confirma una constante del agro argentino: la fuerte dependencia del clima, pero también la capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes. Una ventana de buen tiempo no solo destraba tareas, sino que puede redefinir expectativas, ajustar números y modificar el humor del sector.

En clave regional, el fenómeno vuelve a poner en el centro a la zona núcleo —y, por extensión, al norte bonaerense— como termómetro de la campaña. En áreas cercanas a Pergamino, donde el atraso también fue significativo, la mejora climática permitió recuperar ritmo, aunque todavía quedan desafíos por delante en términos de calidad y tiempos de finalización.

De cara a lo que viene, la atención vuelve a centrarse en el clima. Si las condiciones se mantienen estables, el campo podría consolidar este repunte y cerrar la campaña con resultados mejores a los previstos semanas atrás.

Pero si regresan las lluvias, el escenario podría volver a tensionarse.

Por ahora, el balance es claro: en apenas siete días, el campo pasó del estancamiento a la aceleración. Y en una campaña marcada por los extremos, ese giro puede ser decisivo.