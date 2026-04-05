lunes 06 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero

    El Rojinegro ganó 3 a 2 el duelo de líderes y ahora manda en soledad. Guillermo Pereira, Jonatan Palacio y Simón Fiorito convirtieron los goles del triunfo.

    5 de abril de 2026 - 20:00
    Douglas Haig sumó su tercer triunfo para quedar como único puntero de la Zona 1 y con puntaje ideal.

    Douglas Haig sumó su tercer triunfo para quedar como único puntero de la Zona 1 y con puntaje ideal.

    LA OPINIÓN.
    Lee además
    El plantel de Douglas Haig irá por un nuevo triunfo para quedar como único líder.

    Douglas recibe a Defensores de Villa Ramallo con la punta en juego
    Facundo Perrone valoró el arranque del equipo y el acompañamiento del hincha fogonero.

    Facundo Perrone analizó el arranque de Douglas: confianza, trabajo y compromiso

    El partido comenzó con mucho dinamismo y fue Douglas Haig el que pegó primero de entrada. A los 8 minutos Guillermo Pereira recuperó el balón cerca del área, se sacó un jugador de encima y con un gran remate colocó la pelota al ángulo derecho del arquero que nada pudo hacer. Un golazo para colocar el 1 a 0.

    El partido fue intenso porque Defensores no se quedó y fue por el empate que lo tuvo a los 12’ en un mano a mano donde Facundo Perrone le tapó un disparo a Roige. Douglas Haig respondió rápidamente y tras una gran jugada colectiva, el arquero visitante le ahogó el segundo grito a Jonatan Palacio.

    Defensores continuó insistiendo y a los 22' llegó al empate. El Rojinegro se equivocó en el fondo, lo aprovechó Roige, quien habilitó a Enzo Luna y con un remate fuerte y al ángulo puso el 1 a 1.

    Douglas Haig trató de tomar nuevamente el protagonismo y de apoco lo consiguió. A los 32´ contó con una inmejorable chance pero ni Giménez ni Palacios pudieron convertir y unos instantes antes el arquero sacó al córner un buen cabezazo de Pereira.

    Douglas volvió a golpear de entrada

    El inicio del segundo tiempo fue excelente. De movida Defensores pudo haber marcado el segundo, pero Roige no pudo definir con precisión cuando quedó solo ante Perrone. El equipo de Sebastián Cejas respondió rápidamente y una vez más fue muy efectivo. A los 3' Boris Magnago apareció por la derecha, envío el centro al corazón del área y allí el goleador Palacio definió muy bien para el 2 a 1.

    A los 12', “Terremoto” Cejas mandó a la cancha a Carlos Arriola, Jonatan Castellano y Simón Fiorito y entre los tres armaron el tercer gol. En un contragolpe Castellano habilitó Arriola, quien corrió por la derecha, definió ante la salida del arquero, que tapó el disparo pero dio rebote y allí apareció Fiorito para colocar el 3 a 1. Pero Defensores respondió rápidamente y ante otro error defensivo, a los 15', Luna descontó: 3 a 2.

    Lejos de especular, los dos equipos siguieron buscando el arco contrario y el partido no dio tregua. Defensores nunca bajó los brazos y fue por el empate y el equipo de nuestra ciudad intentó aprovechar los espacios que dejó su rival.

    Con el correr de los minutos, Douglas empezó a cerrar el partido y lo hizo con la pelota en su poder y poniendo todo cuando Defensores lo atacó. Finalmente, el conjunto de nuestra ciudad se quedó con la victoria, la tercera en tres presentaciones y quedó solo en la punta de la Zona 1. Volvió a mostrar un gran juego ofensivo y mucha eficacia a la hora de definir y le alcanzó nuevamente para ganar ante un gran equipo como mostró ser Defensores.

    DOUGLAS HAIG 3

    DEFENSORES (Villa Ramallo) 2

    Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Jonathan Correa. Asistentes: Mariano González y Robertino Rosa. Cuarto árbitro: Alexis Caiso. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Maur, Alvaro Sotelo; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas. Defensores (Villa Ramallo): Kevin Vizgarra; Alexandro Ponce, Geronimo Abalos, Federico Gay, Ian Pessani. Juan Cruz Cartechini, Kevin Duarte, Eloi Roige, Enzo Luna, Jeremías Beltracini, Tomás Vaca. DT: Gabriel Pieralisi. Goles: PT 8' Pereira (DH), 22' Luna (D); ST 3' Palacio (DH), 13' Fiorito (DH) y 15' Luna (D). Amonestados: PT Pereira (DH), Cartechini (D); ST López y Cavallo (DH); y Principiano (D).

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas recibe a Defensores de Villa Ramallo con la punta en juego

    Facundo Perrone analizó el arranque de Douglas: confianza, trabajo y compromiso

    Douglas Haig pegó de entrada y alcanzó su segundo triunfo

    Douglas Haig busca ratificar su buen comienzo en Concepción del Uruguay

    Lisandro Santoro, ejemplo de superación: "El deporte me dio confianza y seguridad"

    Argentino de Alfonzo ganó todo en su estreno en la Liga Nicoleña de vóley

    El camino de Julia Riera en Bogotá se terminó en cuartos

    Brenda Bernard volvió a ser protagonista en el Ironman 70.3 de San Juan: finalizó cuarta

    Luciano Dragi cambia el asfalto por la montaña: correrá 21K en Patagonia Run

    Gran reacción de Julia Riera para meterse en los cuartos en Bogotá

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Douglas Haig sumó su tercer triunfo para quedar como único puntero de la Zona 1 y con puntaje ideal.

    Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero

    Domingo 5 de abril - Versión PDF

    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    Artistas, vecinos e instituciones se unen en una peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar a Isabella Díaz y a su familia, en una muestra de compromiso y empatía que moviliza a toda la comunidad.
    Pergamino

    Todos por Isa: peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar su recuperación

    Tomi Pérsico desplegará un número de trapecio que combina fuerza, flexibilidad y una estética cuidada.
    Cultura y espectáculos

    Un regreso esperado: el acróbata y contorsionista Tomi Pérsico actúa en Pergamino