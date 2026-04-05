Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero

Douglas Haig añadió otra gran prueba de carácter en el tramo inicial del Torneo Federal A 2026 y en la tarde de este domingo derrotó en el Estadio Miguel Morales a un complicado Defensores de Villa Ramallo por 3 a 2 en un partidazo, de ida y vuelta en gran parte de su trámite.

El partido comenzó con mucho dinamismo y fue Douglas Haig el que pegó primero de entrada. A los 8 minutos Guillermo Pereira recuperó el balón cerca del área, se sacó un jugador de encima y con un gran remate colocó la pelota al ángulo derecho del arquero que nada pudo hacer. Un golazo para colocar el 1 a 0.

El partido fue intenso porque Defensores no se quedó y fue por el empate que lo tuvo a los 12’ en un mano a mano donde Facundo Perrone le tapó un disparo a Roige. Douglas Haig respondió rápidamente y tras una gran jugada colectiva, el arquero visitante le ahogó el segundo grito a Jonatan Palacio.

Defensores continuó insistiendo y a los 22' llegó al empate. El Rojinegro se equivocó en el fondo, lo aprovechó Roige, quien habilitó a Enzo Luna y con un remate fuerte y al ángulo puso el 1 a 1.

Douglas Haig trató de tomar nuevamente el protagonismo y de apoco lo consiguió. A los 32´ contó con una inmejorable chance pero ni Giménez ni Palacios pudieron convertir y unos instantes antes el arquero sacó al córner un buen cabezazo de Pereira.

Douglas volvió a golpear de entrada

El inicio del segundo tiempo fue excelente. De movida Defensores pudo haber marcado el segundo, pero Roige no pudo definir con precisión cuando quedó solo ante Perrone. El equipo de Sebastián Cejas respondió rápidamente y una vez más fue muy efectivo. A los 3' Boris Magnago apareció por la derecha, envío el centro al corazón del área y allí el goleador Palacio definió muy bien para el 2 a 1.

A los 12', “Terremoto” Cejas mandó a la cancha a Carlos Arriola, Jonatan Castellano y Simón Fiorito y entre los tres armaron el tercer gol. En un contragolpe Castellano habilitó Arriola, quien corrió por la derecha, definió ante la salida del arquero, que tapó el disparo pero dio rebote y allí apareció Fiorito para colocar el 3 a 1. Pero Defensores respondió rápidamente y ante otro error defensivo, a los 15', Luna descontó: 3 a 2.

Lejos de especular, los dos equipos siguieron buscando el arco contrario y el partido no dio tregua. Defensores nunca bajó los brazos y fue por el empate y el equipo de nuestra ciudad intentó aprovechar los espacios que dejó su rival.

Con el correr de los minutos, Douglas empezó a cerrar el partido y lo hizo con la pelota en su poder y poniendo todo cuando Defensores lo atacó. Finalmente, el conjunto de nuestra ciudad se quedó con la victoria, la tercera en tres presentaciones y quedó solo en la punta de la Zona 1. Volvió a mostrar un gran juego ofensivo y mucha eficacia a la hora de definir y le alcanzó nuevamente para ganar ante un gran equipo como mostró ser Defensores.

DOUGLAS HAIG 3

DEFENSORES (Villa Ramallo) 2

Estadio: “Miguel Morales”. Arbitro: Jonathan Correa. Asistentes: Mariano González y Robertino Rosa. Cuarto árbitro: Alexis Caiso. Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnago, Lucas López, Mariano Maur, Alvaro Sotelo; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. DT: Sebastián Cejas. Defensores (Villa Ramallo): Kevin Vizgarra; Alexandro Ponce, Geronimo Abalos, Federico Gay, Ian Pessani. Juan Cruz Cartechini, Kevin Duarte, Eloi Roige, Enzo Luna, Jeremías Beltracini, Tomás Vaca. DT: Gabriel Pieralisi. Goles: PT 8' Pereira (DH), 22' Luna (D); ST 3' Palacio (DH), 13' Fiorito (DH) y 15' Luna (D). Amonestados: PT Pereira (DH), Cartechini (D); ST López y Cavallo (DH); y Principiano (D).