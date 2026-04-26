Lumiere estudio de danzas se prepara para competir en Rosario y organiza un show solidario en Pergamino

Las bailarinas de Lumiere Estudio de Danzas presentarán coreografías que reflejan su formación y dedicación. @LUMIERE_DANZA

El Lumiere estudio de danzas afina los últimos detalles para su participación en “La competencia, by Leo Pichinatto”, un certamen que se desarrollará el próximo 31 de mayo en la ciudad de Rosario. Con el objetivo de representar a Pergamino y mostrar el trabajo que realizan a lo largo del año, el grupo se encuentra organizando distintas acciones para reunir los fondos necesarios que les permitan concretar el viaje.

En este contexto, la directora del estudio, Lucila Ingala, impulsa un espectáculo a beneficio del alumnado, cuya recaudación será destinada a cubrir gastos de traslado, inscripción y logística.

“Estaremos realizando un show a beneficio del alumnado de Lumiere, ya que vamos a viajar para competir –señala la docente en sus redes sociales–. Nuevamente necesitamos de tu apoyo para poder cumplir esta meta y traernos los premios para Pergamino. Si tenés ganas de disfrutar una noche de baile y algo rico para comer, este plan es para vos”.

Coreografías de Lumiere estudio de danzas La propuesta, además de colaborar con el proyecto, invita al público a compartir una velada artística en la que las bailarinas presentarán coreografías que reflejan su formación y dedicación. “Vamos a estar mostrando todo lo que amamos hacer. Acompañanos y disfrutá de la danza con nosotras”, agrega Ingala.

El espectáculo solidario tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 19:30 en el Centro Cultural Bellas Artes, ubicado en la intersección de avenida Alsina y Moreno. La entrada tendrá un valor de 5000 pesos y habrá servicio de bufet.

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